Alec Baldwin, 'El juego del calamar' y la criptomoneda Doguecoin, entre lo más buscado en Google en 2021

Aunque la pandemia y la vacunación siguen preocupando de lo que más a los internautas, este 2021 han comenzado a asomar otros temas entre los intereses del público, que dan cuenta de una cierta recuperación de la 'normalidad'. En su ya tradicional por estas fechas resumen del año, Google ha publicado la lista de los 'más buscados' a nivel global y por países, una lista de 'trends' entre los que destacan Alec Baldwin -que mató accidentalmente a la directora de fotografía durante un rodaje del filme 'Rust'-, 'El juego del calamar' -el bombazo surcoreano que rompió todos los récords de Netflix- y una de las criptomonedas que más ha dado que hablar este año: Dogecoin, una criptodivisa derivada del Litecoin que usa como mascota un perro Shiba Inu del meme de internet 'Doge'.

En España, además del interés por el 'tiempo mañana', 'La isla de las tentaciones', '¿por qué duele el brazo con la vacuna?', la gente se ha preguntado '¿por qué Melendi no está en 'La Voz'? o '¿Cómo se llama el martillo de Thor?', una de las preguntas más recurrentes que suelen aparecer desde hace unos años en el 'top ten' de Google [la respuesta es "Mjölnir", por cierto]. Destacan también los acontecimientos deportivos como, por ejemplo, la celebración de la Eurocopa ('¿Cuándo juega España?') o la salida de Messi del F.C. Barcelona ('¿Por qué se va Messi?').

Los españoles también nos hemos preguntado '¿Por qué erupciona un volcán?' o '¿Por qué sube la luz?' o '¿Cómo conseguir el pasaporte covid?'.

A nivel global, ha habido mucho interés por el deporte. Entre los términos más buscados, está el crícket, la Liga de Baloncesto Profesional de América del Norte (NBA) y las competiciones internacionales de fútbol Euro 2021 y la Copa América.

En la categoría 'Noticias', además del sempiterno covid-19, también se ha requerido mucha información sobre 'Afganistán', donde los talibanes tomaron el poder el pasado agosto.

En la sección de 'muertes', han copado las búsquedas el rapero DMX, la 'youtuber' estadounidense Gabby Petito que nunca regresó viva de un viaje en furgoneta con su novio, y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II.

En el apartado de 'Cultura', el año empezó buscando el significado de 'doomscrolling' ("dedicar una cantidad excesiva de tiempo a leer noticias negativas en redes sociales en momentos difíciles); también se buscaron más que nunca 'canciones de piratas' o 'manoplas', después del meme de la foto de Bernie Sanders con unos enormes guantes de cenefas durante la toma de posesión de en la toma de posesión de Joe Biden.

