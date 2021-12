Instagram recuperará el orden cronológico en las publicaciones

Instagram trabaja en una nueva opción que permitirá cambiar la disposición de las publicaciones de su 'feed', que hasta ahora se podían visualizar según los algoritmos de personalización basados en la experiencia de los usuarios, de modo que podrán ver las publicaciones de las cuentas que siguen en orden cronológico inverso.

Según ha indicado la red social a través de Twitter, con una próxima modificación busca que los usuarios puedan decidir qué publicaciones desean ver en la parte superior de sus 'feeds', una opción que ya habrían comenzado a trabajar a través de 'Favoritos'.

Con 'Favoritos', los usuarios podrán seleccionar las cuentas de sus amigos o creadores predilectos para destacar en el 'feed' sus últimas novedades cada vez que acceden a la red social. A ello se unirá otra opción para ver las publicaciones de la gente que siguen en orden cronológico, precisamente la configuración que despareció cuando introdujeron el algoritmo del 'feed' en 2016.

A través de Twitter, Instagram ha indicado que busca que los usuarios puedan decidir lo que más les interesa, sin tener en cuenta los algoritmos que utiliza para personalizar la experiencia, y ha señalado que buscan proporcionar más opciones para sus usuarios.

We want to be clear that we’re creating new options — providing people with more choices so they can decide what works best for them — not switching everyone back to a chronological feed. You can expect more on this early next year!