Jack Dorsey abandona el cargo de director ejecutivo de Twitter

Cambio mayúsculo en Twitter. El cofundador de la red social, Jack Dorsey, ha dimitido como director ejecutivo (CEO). Tras una votación, la junta directiva de la plataforma ha decidido por unanimidad que su cargo lo ocupará Parag Agrawal, hasta ahora director de tecnología.

Así lo ha confirmado el propio Dorsey en un comunicado que ha publicado en la red social del pájaro azul. "He trabajado mucho para que esta empresa pueda desprenderse de su fundación y de sus fundadores", ha explicado. "Mi confianza en Parag es profunda. Su trabajo en los últimos 10 años ha sido transformador. Es su momento de liderar".

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl