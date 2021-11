¿Cómo crear stickers personalizados con Whatsapp web?

La aplicación de mensajería instantánea Whatsapp sigue añadiendo funciones para mejorar la experiencia de sus usuarios.

Si hace unos días se añadió la capacidad de que la aplicación pudiera predecir qué sticker es el adecuado según el mensaje que se quiera enviar (muy parecido a lo que ya ocurría con los emojis), ahora la aplicación de mensajería propiedad de Meta, empresa conocida hasta hace unas semanas como Facebook, ha anunciado el lanzamiento de una nueva herramienta para la creación y diseño de stickers dentro de la propia plataforma en las versiones para web y escritorio.

Es decir, sus usuarios podrán crear sus propios stickers personalizados desde la aplicación de escritorio (en el PC o Mac) y ya pueden hacerlo desde Whatsapp web. Sin embargo, curiosamente, todavía no se puede hacer desde la aplicación en el móvil, que es el soporte donde la 'app' de mensajería instantánea es más utilizada.

La plataforma ha confirmado que el nuevo creador de stickers podrá utilizarse en la versión de escritorio a lo largo de la próxima semana.

📣 ICYMI: a little fix goes a long way. We’ve made some updates to the way you chat. pic.twitter.com/i7pvkxbeCj