Estas son las nuevas funciones de WhatsApp que no te puedes perder

La aplicación de mensajería WhatsApp vuelve a sorprender con nuevas actualizaciones para mejorar la experiencia de todos sus usuarios. La plataforma, propiedad de Facebook, ha informado mediante su perfil de Twitter cuáles eran las tres nuevas funciones que la convierten en más competente y cómoda.

📣 ICYMI: a little fix goes a long way. We’ve made some updates to the way you chat. pic.twitter.com/i7pvkxbeCj