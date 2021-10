Zuckerberg desvela que Facebook cambia su nombre a Meta

Meta. Ese será el nuevo nombre de Facebook, pero no de la red social, sino de la empresa matriz que también es propietaria de otras plataformas como Instagram, WhatsApp o Messenger.

Así lo ha anunciado este jueves el director ejecutivo y fundador del gigante social, Mark Zuckerberg, en una esperada presentación en la que ha certificado la apuesta de la compañía por el llamado Metaverso. Facebook lleva años trabajando en la investigación y desarrollo de la realidad virtual para crear algo así como un universo paralelo al que conectarnos como si fuese un videojuego.

Facebook inició en 2014 su apuesta por este nuevo mundo digital -que sus promotores pretenden convertir en el futuro de Internet- cuando compró por 2.000 millones de dólares la compañía de realidad virtual Oculus. "Con el tiempo, espero que se nos conozca como una compañía de Metaverso", ha explicado Zuckerberg. El desarrollo de esa visión futurista podría cambiar el rumbo de Silicon Valley en la próxima década.

Here’s our first sneak peek at Facebook’s so called metaverse, a virtual place where you can hang out with friends and so much more. pic.twitter.com/Ld5AY0WIz3

Al cambio de nombre le acompaña un nuevo logo en forma de símbolo infinito, como pretende ser el Metaverso. Ese anuncio no es casual. Facebook se encuentra inmersa en una de las peores crisis de su historia después que la exingeniera de la plataforma Frances Haugen filtrase al 'Wall Street Journal' cientos de documentos internos que prueban la toxicidad del imperio social de Zuckerberg. Entre esas revelaciones destacan que Instagram acentúa la depresión y el malestar de las adolescentes con su cuerpo, que el algoritmo de Facebook recompensa el contenido más incendiario y polémico, que grupos criminales usan la red social para propagar sus ideas y que durante años su directiva permitió que famosos violasen sus políticas de contenido.

Sin embargo, el cambio de nombre también remarca la apuesta de Facebook por un futuro que va más allá de las redes sociales. En 2015, Google ya hizo lo mismo y rebautizó como Alphabet la compañía paraguas propietaria del famoso buscador pero también de otras divisiones como Youtube. Para dejar clara esa apuesta, Zuckerberg ha presentado una batería de novedades que incluyen Facebook Horizon, un espacio multijugador donde los usuarios podrán vivir una vida paralela con sus avatares, como pasaba con el videojuego 'Second Life'.

Zuckerberg también ha anunciado Horizon Workrooms, un producto de conferencias virtuales que pretende convertirse en el futuro de un teletrabajo más interconectado y realista, o que Oculus Quest 2, las gafas de realidad virtual desarrolladas por la compañía, está trabajando en una nueva versión del famoso videojuego 'Grand Theft Auto: San Andreas'.

Inviting your friends to meet up on Oculus just got easier with new @messenger calling.



Now you can stay in VR and call your friends across all their devices. #FBConnect pic.twitter.com/Ldb565XSs2