¿Cuál fue la condena impuesta a José Bretón por el asesinato de sus hijos?

José Bretón ha confesado, catorce años después, que asesinó a sus hijos Ruth y José en la finca de Las Quemadillas. Hasta ahora había mantenido su inocencia, sosteniendo que los niños habían desaparecido cuando se encontraba con ellos en un parque. Su versión, no obstante, perdió todo el crédito cuando los forenses identificaron los restos óseos de los menores en una hoguera.

"Si no había cuerpos, no podían acusarme de nada. No podían condenarme. Estuve a punto de conseguirlo. Me faltó solo un poco más de suerte". Estas son las últimas afirmaciones públicas de José Bretón en la cárcel de Herrera de la Mancha. Las realizó al escritor Luisgé Martín, que aborda el mal en El odio (Anagrama), un libro que se publicará en los próximos días, y en el que Bretón confiesa que asesinó a sus hijos pocos días después de que su mujer se separase de él. El juez determinó que había planeado el crimen durante quince días.

¿Cuál fue la condena de José Bretón?

La Audiencia Provincial de Córdoba condenó a José Bretón a 40 años de cárcel por asesinar a Ruth y José, de seis y dos años respectivamente, el 8 de octubre de 2011. La sentencia indicó que el homicidio se cometió de forma premeditada, incidiendo en que planeó las muertes "como venganza contra su esposa". El motivo por el que trató de hacer desaparecer los cuerpos no fue otro que "multiplicar" el dolor de la madre, Ruth Ortiz.

El juez declaró a Bretón "autor criminalmente responsable de dos delitos de asesinato", con agravante de parentesco. La pena impuesta fue de 20 años por cada uno de los delitos, tal y como solicitaba la Fiscalía. Se le impuso también una indemnización de 500.000 euros a su exmujer, otra de 137.335,65 euros al Ministerio del Interior y otra al Ayuntamiento de Córdoba de 22.567 euros. La multa por simular la desaparición de los menores fue de 2.700 euros.

Por otro lado, Bretón no puede acercarse a menos de un kilómetro ni comunicarse con Ruth y su familia durante 42 años, desde que su grado en la cárcel se lo permita. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia en 2014.

¿Cuándo podrá Bretón obtener el tercer grado?

El tercer grado, según el artículo 102 del Reglamento Penitenciario, se otorga a los internos que, debido a sus circunstancias personales y penitenciarias, están capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad. Bretón no podrá acceder a él hasta haber cumplido, al menos, la mitad de su condena. Está previsto que abandone la prisión en 2036 -- veinticinco años después de su ingreso -- en cumplimiento con el límite de tiempo máximo de prisión para un condenado que marca el artículo 76.1 del Código Penal.