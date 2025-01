Una joven viaja a Marruecos para recuperar su móvil robado y 'flipa' con la policía: "Chapó"

La vida aguarda siempre con inesperadas sorpresas, muchas de ellas agradables, otras tantas no tanto. Esta fue la realidad de Cristina Díaz, una joven que se hizo viral en redes sociales cuando habló de que su historia del móvil robado mientras estaba de discoteca. El Iphone 15 Pro no dio señales con la función de localización y al hablar con la policía en España la comentaron que "no podían hacer nada" para intentar irrumpir en el piso del ladrón, al no gozar de una orden de registro que siempre el juez tarda días en aceptar.

La chica explicó en un vídeo en su TikTok la increíble narrativa, propia de los libros o películas de aventuras, en la que perdió el móvil y gran parte de su día a día el 15 de diciembre de este pasado año, pero que volvió a recuperar toda la ilusión este 6 de enero. Aquel día, una Cristina apenada y casi rendida por la pérdida del teléfono volvió a recibir una notificación de su ubicación. "Esperé varios días por si lo volvían a encender en el mismo sitio, y así fue": la señal marcaba Sahel, en Marruecos.

Tras comprar el billete para la semana siguiente, para el 15 de enero, Cristina viajó con un amigo marroquí para que le fuera fácil visitar la zona sin problemas de orientación geográfica o con el idioma. Sin embargo, no iba a ser tan fácil, y es que su apariencia extranjera hizo saltar las alarmas a los ladrones, que huyeron antes de que Cristina llegara a donde estaba el móvil.

El móvil fue apagado, y parecía ya algo impensable recuperar el dispositivo. Sin embargo, Cristina acudió a la comisaría allí en Marruecos para comentar lo sucedido haciéndose eco de la denuncia emitida en España. Tras pedirles ayuda, la policía marroquí hizo lo imposible y en menos de una hora consiguió la orden de registro. "20 y 30 policías fueron conmigo a la casa de la última ubicación", comentaba la protagonista.

Al entrar, el dueño de la vivienda negó la mayor cuando le preguntaron por el teléfono. Sin embargo, encontraron cinco teléfonos y tres ordenadores Apple, entre otros dispositivos de alta tecnología en la casa, lo que les hizo sospechar a los agentes. Finalmente, los agentes no cedieron y empujaron al dueño a decir la verdad: "Esta es la ubicación...". La realidad es que la Policía de Marruecos logró devolver el móvil a la joven en menos de tres horas, lo que para Cristina fue una de esas sorpresas que la vida te aguarda. "La Policía fue increíble", solo tenía halagos para la gestión del cuerpo africano, donde remarcó la labor de una joven que la acompañó en los momentos de tensión traduciendo las indicaciones para los demás agentes.