El informe al que se agarra Daniel Sancho para demostrar que no planeó el asesinato de Edwin Arrieta

A punto de conocer el desenlace del juicio por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, Daniel Sancho y sus familiares siguen aferrándose al informe que su defensa presentó ante la Corte Provincial de Koh Samui. En ese documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, se pretende justificar, por ejemplo, el uso que el joven pretendía dar a la sierra con la que posteriormente cortó el cadáver o la razón de comprar tantas bolsas de basura en las que luego repartir los restos.

Convencer a la justicia tailandesa de que el asesinato no fue premeditado es clave, pues es lo que podría marcar la diferencia entre si la condena es de apenas unos años de prisión o la pena de muerte. Y, por eso, la acusación también se agarra a esas compras, que se hicieron antes del fatal desenlace, para intentar probar que Sancho sí tenía planeado matar al cirujano.

Sin embargo, en el documento encargado a dos criminólogos vinculados con la familia se explica que Daniel "compró una sierra específicamente para cortar madera, es decir, cortar cocos, para utilizarlos como platos y madera", y, posteriormente, aprovecharlos "para grabar vídeos de cocina para su canal de YouTube".

"Una sierra de madera no es la sierra adecuada, teniendo conocimientos, para cortar huesos, tendones y músculos; existían sierras más específicas para tal fin y que el señor Sancho tenía a su disposición en ese mismo establecimiento", apunta el informe.

El señor Sancho no premedita, improvisa

Allí, Sancho también se hizo con una gran cantidad de bolsas de basura, lo que la policía atribuye a su idea premeditada de despedazar el cuerpo cuando asesinase a Arrieta. En ese sentido, en ese mismo ticket de compra del establecimiento tailandés había guantes, un cuchillo, estropajos de acero inoxidable y una gran cantidad de papel film, entre otras cosas.

Su defensa sostiene que, para repartir los restos humanos, "no solo se utilizaron las bolsas compradas allí, sino que también utilizó otras", lo que evidencia que "no hay premeditación, hay improvisación". Una tesis que, según sus expertos, también se sostendría en el hecho de que dejó su pasaporte como fianza cuando alquiló una motocicleta en los días previos al crimen y que compró un kayak "casi cinco horas después del fatal desenlace". "El señor Daniel no premedita, el señor Daniel improvisa", concluye el documento.

Los cargos de los que se le acusa son homicidio con premeditación, ocultación del cuerpo tras su desmembramiento y destrucción de documentación de la víctima, por lo que las penas podrían ir desde una absolución hasta la condena a muerte. La diferencia radicará en si el fiscal consigue demostrar que fue un asesinato premeditado o si, por el contrario, fue un homicidio imprudente fruto de una discusión como sostiene la defensa.