Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: Rodolfo Sancho viaja Tailandia para conocer la sentencia contra Daniel Sancho

Sale a la luz la primera confesión de Daniel Sancho a 15 días de la sentencia

Según ha podido conocer 'Triun Arts', un canal de YouTube dedicado al true crime, las primeras declaraciones Daniel Sancho aseguraban que Arrieta habría intentado mantener relaciones con él, pero se había opuesto y habían forcejeado hasta que le golpeó con el borde del lavabo y perdió el conocimiento. Sancho explicaba, así: "Me detuve durante una hora hasta que me aseguré que estaba muerto. Arrastré el cuerpo de Edwin hasta la ducha y abrí el agua para limpiar la sangre". Daniel argumentó cómo premeditó el crimen, algo que su defensa intenta evitar que se confirme a toda cosa, pero con estas declaraciones no hay campo abierto a dudas. "Oculté el cadáver y usé un cuchillo, luego corté las partes del cuerpo en 14-15 pedazos y los puse en bolsas de basura" explicaba.