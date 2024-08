Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: nuevas filtraciones a 15 días de la sentencia empeoran la situación de Sancho

La defensa alega que la compra de utensilios de limpieza no prueba la implicación en el asesinato

Los abogados de Daniel Sancho ahora han asegurado que no existen declaraciones ni informes policiales en los que quede probada la implicación de su cliente en los hechos por los que se le acusa, en este caso, que la compra de materiales de limpieza horas antes de la muerte de Edwin Arrieta no evidencia que haya cometido el delito. Su paso por la tienda y los productos comprados quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento. El hijo del actor español Rodolfo Sancho adquirió dos rollos de papel film. Según la acusación, el 'influencer' habría forrado la habitación del crimen con este plástico, pero la defensa ahora argumenta que se trata de dos artículos muy comunes en cualquier cocina y que su longitud no bastaría para empapelar suelos, muebles y paredes de un cuarto completo para protegerlo de manchas, como se afirma desde el otro lado, tratando así de hacer tambalear el argumento.