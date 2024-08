Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: esto es lo que espera el abogado de Edwin Arrieta en la sentencia de Sancho

Así se fraguó la participación de Rodolfo en 'El caso Sancho': "No quería hacerlo"

El 2 de agosto, pero de 2023 Daniel Sancho fue detenido por la policía tailandesa por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Un año después, todavía no hay sentencia del caso - el juicio aun no ha terminado - y este suceso ha acaparado multitud de horas en televisión a través de magacines, informativos y documentales. Como el producido por Cuarzo 'El caso Sancho', que cuenta con la participación de Rodolfo Sancho y que se puede ver en Max desde el 9 de abril. Ahora bien, ¿cómo se fraguó la participación del actor en un documental sobre un delito que presuntamente ha cometido su hijo? "Él no lo quería hacer bajo ningún concepto", reconocen desde la productora. "A él le han debido llegar ofertas de absolutamente todos lados. Se convenció porque vio el estilo de documental que queríamos hacer, cuál era el tratamiento y cómo le íbamos a tratar a él", admite Juan Ramón Gonzalo, CEO de la productora. "Imagina la situación. Tu carrera se para, él ha decidido pelear como cualquier padre haría en circunstancias difíciles. Es que su hijo ha descuartizado a una persona. Fue complicado. Él no lo quería hacer bajo ningún concepto, pero se ha fiado de nosotros porque ha visto los trabajos que hemos hecho anteriormente con casos parecidos. Fue un trabajo de muchas conversaciones. Con él, con su representante y con sus abogados", sentencia el directivo.