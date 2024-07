¿Por qué no había un informe de vulnerabilidad que impidiera el desahucio de las dos hermanas fallecidas en Barcelona?

Consternación tras el suicidio de dos hermanas una hora antes de que fueran desahuciadas. Ha ocurrido este lunes en Barcelona, cuando las dos mujeres de 54 y 64 años, han aparecido muertas en su vivida, tal y como avanzaba El País. El propietario del piso, un particular, interpuso una demanda en el juzgado de primera instancia en mayo de 2023, solicitando el desahucio por expiración de plazo y falta de pago, según ha informado El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) mediante un comunicado.

En este caso, no existe ningún informe de vulnerabilidad de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, debido a la "imposibilidad" de realizar dicho informe por parte de los servicios correspondientes. Tal y como explica EL PERIÓDICO, del mismo grupo editorial, según el TSJC, al momento de la presentación de la demanda, la parte demandada, que actuaba como subarrendataria, no había realizado ningún pago desde marzo de 2021, acumulando una deuda superior a 9.000 euros en el momento de la presentación de la demanda.

Según el TSJC, al momento de la presentación de la demanda, la parte demandada, que actuaba como subarrendataria, no había realizado ningún pago desde marzo de 2021, acumulando una deuda superior a 9.000 euros en el momento de la presentación de la demanda. Dado que nadie se personó en la causa, el procedimiento se tramitó en rebeldía y se ejecutó la sentencia en enero de 2024, estableciendo el desahucio para este lunes.

"El servicio se personó en varias ocasiones en el domicilio, hasta dejar mensajes, pero no se pudo nunca contactar con nadie ni se respondieron los mensajes. Informamos pertinentemente al juzgado del hecho de no poder realizar el informe", han asegurado desde el Ayuntamiento, como explica EFE. Fuentes del consistorio han indicado que este es un "caso no vinculado a los servicios de Vivienda", aunque "la intención del servicio era asistir al lanzamiento esta mañana". Asimismo, han señalado que empleados del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) han acudido este lunes al lugar de los hechos para ofrecer atención psicológica al vecindario.

Navas de Tolosa, 248, donde han aparecido los cuerpos de las dos hermanas. / Ferran Nadeu

¿Qué ha sucedido?

Todo ocurrió en la madrugada de este lunes cuando los cuerpos de ambas mujeres han sido hallados en el patio interior del edificio donde vivían, ubicado en el número 248 de la calle Navas de Tolosa de la capital catalana. Según fuentes policiales, todo indica que se habrían lanzado desde el cuarto piso. Las hermanas tenían una orden de desahucio por impago del alquiler, con la primera fecha de lanzamiento programada para este lunes, 1 de julio, a las 11:00 horas de la mañana. Según El País, las hermanas habrían dejado una nota junto al comunicado del juzgado que ordenaba el lanzamiento por impago.

Pide ayuda

El Ministerio de Sanidad cuenta con la Línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de un teléfono de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados. En caso de emergencia vital inminente, puede llamar directamente al teléfono de emergencias 112.