Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: ¿qué sucederá con la sentencia de Daniel Sancho que "todo el mundo espera"?

Así es la relación actual de Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho con su hijo

El próximo 29 de agosto Daniel Sancho conocerá, por fin, el resultado de su sentencia por el crimen de Edwin Arrieta. Si hay alguien que está esperando dicha información igual o más que Sancho, esos son sus padres. A escasos meses de conocer el resultado, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho están a la espera de lo que pueda sentenciar el Tribunal de Tailandia. Inmersos en el caso desde que se tuvo la priemra información de él, Silvia y Rodolfo no han dudado en estar junto a su hijo en todo el trayecto. Sin embargo, aunque el joven contase este año con las visitas de sus progenitores, es innegable que su relación se ha enfriado con ellos. Los propios padres han vivido tensiones y conflictos entre ellos que han podido perjudicar el caso: mientras a uno no le importaba la mediaticidad que podía acarrear la situación, otro prefería llevarlo discretamente para no entorpecerlo.