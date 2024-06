Drogan a un niño autista de dos años en una guardería: "No dormía y molestaba a sus compañeros"

Impresionante suceso en Brasil. Un niño autista de dos años ha sido drogado en la guardería municipal René Biscaia Raposo, ubicada en el oeste de Río de Janeiro. Su madre, Lays Almeida, ha denunciado los hechos tras realizarle exámenes de sangre a su hijo en un laboratorio privado y descubrir que en el cuerpo de su pequeño había Zolpidem, un sedante empleado para tratar el insomnio. Finalmente, los sanitarios tuvieron que practicarle al menor un lavado de estómago, así como suministrarle varios medicamentos

Los hechos se produjeron el pasado 14 de junio. Cuando la madre acudió al centro a buscar a su hijo notó que se comportaba de manera extraña y le preguntó a la maestra que le sucedía, pero esta le respondió que el menor solo tenía sueño. Según relató la madre recogido en CNN, los profesores de la guardería le pidieron que recogiera a su hijo antes de la hora de salida porque "no dormía" y "perturbaba el sueño de sus compañeros". "Cuando me agaché para que corriera y me abrazara, se cayó por primera vez. Fue en ese momento que me di cuenta que mi hijo no estaba bien. Intentó levantarse para venir a buscarme y se volvió a caer", ha añadido la madre.

Tras acudir al hospital la madre llamó a la guardería para preguntar si le habían suministrado algún medicamento al menor. El centro lo negó, pero los análisis que se le practicaron al niño en un laboratorio privado demostraron lo contrario. "Queremos que quienes dieron ese medicamento y todos los cómplices paguen", afirmó la madre del menor.

En manos de la justicia

Como la petición no fue puntual, sino que se repitió constantemente, los padres del menor tomaron acciones legales y presentaron una queja formal ante la Décima Coordinación Regional de Educación (CRE). No obstante, de momento el Departamento Municipal de Educación (SME) no les ha dado todavía una respuesta precisa sobre las medidas que se deben tomar en ese caso. Por su parte, la Policía de Brasil está investigando lo sucedido, así como el tipo de sustancia que le fue suministrada al pequeño: se sospecha de zolpidem, un medicamento controlado.