De la violencia en televisión a su faceta política: así es el pasado turbio de ‘el Yoyas’, el ex Gran Hermano detenido

Han pasado más de veinte años desde que apareció por primera vez en la pequeña pantalla como concursante de la segunda edición Gran Hermano, uno de los realities más famosos de Telecinco. Su nombre es Carlos Navarro, aunque saltó a la fama bajo su apodo, ‘el Yoyas’, por su conocida amenaza: "Te meto dos Yoyas". Durante su paso por el programa protagonizó escenas muy violentas contra otros participantes, lo que le llevó a la expulsión por parte del programa por su agresividad con la que fuera su pareja, Fayna Bethencourt, con la que luego se casó, y a la que está acusado de maltratar de forma continuada, y a los dos hijos que tienen en común. Por está razón, fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel, pero se dio a la fuga. Hasta hoy.

Según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d' Esquadra, ha logrado detenerle en l'Anoia (Barcelona). Este se encontraba huido desde noviembre de 2022, cuando el juzgado de lo Penal número 5 de Gran Canaria emitió una orden de búsqueda y captura contra él. Pero esto parece ser un hecho aislado, sobre su pasado pesan numerosos escándalos.

Su paso por Gran Hermano

La historia de ‘el Yoyas’ y Fanya comenzó a la vista de los miles de espectadores que cada semana seguían en concurso. Lo que comenzó como una historia de amor se fue trasformando en un caso de violencia de género de manual. ‘El Yoyas’ llegó a empujarla e incluso a tirarla del pelo. "Te estoy pegando de cachondeo", le dijo, a lo que ella respondió: "¡Si casi me partes la oreja!". Pese a la expulsión del reality, Fayna continuó con él: "Me apretó tanto la mano que se me saltaron las lágrimas. Esa fue la primera vez que me hizo daño físicamente... El daño psicológico ya había empezado y no me había dado cuenta", confesó Fayna en una entrevista con A la que salta.

Su agresividad verbal le ayudó para trabajar posteriormente como colaborador televisivo en espacios como Crónicas marcianas, donde supuestamente propinó dos puñetazos a Antonio David Flores minutos antes entrar en el plato. La actriz Loles León, colaboradora del espacio, confesó días después que ella también fue agredida "a mí creo que me hubiera arrancado la cabeza si no se hubieran puesto dos personas por medio", comentaba. Pero lejos de cerrarle la puerta, se las abrían, y era habitual verle en otros espacios como La noria, Cazamariposas y Salvados. En este último, donde estuvo entre 2008 y 2011, contaba con su propia sección, Apatruyoyando.

Faceta política

Su andadura en el mundo de la política se inició en 2010, cuando se afilió a Ciudadanos y declaró que sus ideas eran muy cercanas a las de Albert Rivera. Más tarde, se unió a la creación del partido DECIDE (Derecho, Ciudadanía y Democracia), cuyo nacimiento data de 2011, y se presentó como número uno en las listas para los comicios del pueblo de Vilanova del Camí, situado en Cataluña. Sin embargo, su papel en la política no fue el esperado, y es que logró un 6,20% de los votos en 2019. Aunque eso no le dio la ansiada alcaldía de la localidad, Carlos 'El Yoyas' sí pudo conseguir un acta como concejal.

Cargos por los que irá a prisión

Contra 'el Yoyas' pesó el testimonio de sus hijos, menores de edad, que declararon sobre las escenas de violencia de su padre hacia su madre que habían presenciado; además de la declaración de una prima de la víctima que aseguró ante el magistrado que Bethencourt se escondía en el baño para hablar con ella por teléfono y pedirle ayuda. La exmujer también presentó varias fotografías que acreditan las lesiones que le provocó tras varios episodios de agresiones físicas y los informes psicológico forenses practicados a la denunciante y a los menores.