Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: el abogado de Daniel Sancho confía en que sea condenado por homicidio imprudente en Tailandia

Frank Cuesta carga contra una posible denuncia de Rodolfo Sancho: "Sus abogados tendrían que estar preocupándose de otras cosas ahora mismo"

La Fiscalía tailandesa acusa a Sancho de asesinato premeditado, destrucción de documentación ajena y desaparición del cuerpo de la víctima. La sentencia se conocerá el próximo 29 de agosto y muchos de los actos que supuestamente ha cometido podrían estar castigados con la pena de muerte. Son muchas las personalidades que se atreven a dar su opinión acerca de la posible sentencia del hijo de Rodolfo Sancho, entre ellos, el periodista Manuel Marlasca y el naturalista Frank Cuesta. Este último ha demostrado no morderse la lengua respecto al crimen que involucra a Arrieta y Sancho, eso sí, esto le ha traído diversas consecuencias legales. Después de que Frank acusara al padre del presunto asesino de comprar a los jueces, Carmen Balfagón, portavoz de la familia de Daniel Sancho, anunciaba hace escasos días Rodolfo ya estaría pensando en tomar acciones legales contra Cuesta por sus declaraciones. Frank Cuesta ha argumentado: "No sé si me ha denunciado Rodolfo, pero normalmente cuando tienes que poner una denuncia la pones y se acabó". "Rodolfo Sancho y sus abogados tendrían que estar preocupándose de otras cosas ahora mismo y no de lo que diga la gente en un canal" ha concluído en el pódcast del abogado Pablo Franco.