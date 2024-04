Última hora del juicio a Daniel Sancho, en directo: la hermana de Edwin Arrieta carga contra Daniel Sancho: "tendrá que ajustar cuentas con Dios"

El gesto de Rodolfo Sancho con el entorno de Edwin del que todo el mundo habla

Pese a haber protagonizado algunos de los momentos más cuestionados de la trama Sancho, debido a sus estados de ánimo, cambios de humor o contestaciones con los equipos de prensa tanto en Tailandia como en España, Rodolfo Sancho se fundía en un intenso abrazo con los abogados de Edwin Arrieta. A pesar de haber asegurado que no han llegado a un acuerdo ambas partes, la defensa de la víctima cuenta que "hemos mostrado nuestro apoyo y nuestro afecto a Rodolfo Sancho. Él también lo ha tenido con nosotros. Le deseamos lo mejor y el mayor de los cariños en estos momentos. Ha tenido un trato humano con nosotros encomiable y de verdad que lo siento y le deseo lo mejor en este momento tan difícil", señalaba Gonzalo Ospina. Beatriz Uriarte, letrada de los Arrieta, ha dejado claro que tuvieron una conversación al acabar el juicio, que terminó con un sincero abrazo: "Como ser humano, no puedo si no decirle que lo siento por lo que ha ocurrido y cómo le ha podido involucrar a él porque, al final, no es responsable de los actos de su hijo", señala.