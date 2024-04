Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: la inesperada expulsión de los padres de Edwin Arrieta del juicio final por la que no podrán testificar

Marcos García Montes habla en nombre de Rodolfo Sancho

García Montes visitaba 'Vamos a ver' y aseguraba que "está bien. Su padre me acaba de decir que está tranquilo. El abogado de oficio y el equipo español ya hemos preparado la entrada, que es un informe de 60 páginas examinando las pruebas. Decimos que en la reconstrucción no había fiscal, no había juez, no había abogado y las filtraciones de la policía. También nos apoyamos en la autopsia en la que seguimos sin saber por qué es imposible datar la causa de la muerte y el reportaje fotográfico que hace la policía a las 24 horas de la detención que las que aparecen mordeduras. Impugnamos todo eso y las declaraciones porque solo la última puede ser medianamente válida porque la hace con abogado y en las que dice que se trata de una pelea", ha comenzado explicando.