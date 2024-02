Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: la complicada decisión del joven a la hora de posicionarse contra uno de sus padres

Los supuestos mensajes de Rodolfo Sancho a Silvia Bronchalo: "No te enteras de nada"

Rodolfo Sancho habría llamado a la madre de su hijo "pirada" e "incapaz". No solamente eso, también le habría enviado fuertes mensajes: "No te enteras de nada, eres una incapaz (...) Nuestro hijo tiene traumas por tu culpa (...)". En otro de esos textos, enviado esta misma semana, el intérprete habría llegado a acusarla de sufrir un trastorno bipolar y recordándole que dicha enfermedad tiene tratamiento psiquiátrico. Según se ha publicado en Caso Abierto, portal de Sucesos de este medio, Silvia Bronchalo ya había interpuesto dos denuncias por malos tratos contra Rodolfo Sancho, en 2004 y 2008. Preguntada por varios medios de comunicación, la abogada de Bronchalo, Carolina Castro, aclaró que entonces no tuvieron recorrido judicial porque la mujer no llegó a ratificarlas en sede judicial, "debido al delicado momento vital que atravesaba".

