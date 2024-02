Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: quién es Marcos García Montes, el 'abogado de los famosos' y de Sancho, que conoce los secretos de Rocío Carrasco

Daniel Sancho admitió haber desmembrado el cuerpo de Edwin desde el principio

En su última declaración, Sancho admite en todo momento haber desmembrado el cuerpo de Arrieta. Así se lee en la transcripción del interrogatorio: "Comencé usando la sierra para cortarle la muñeca izquierda. Luego lo metí en la bolsa de basura. Después corté el brazo y el cuello. Usé el cuchillo para cortar la carne y usé la sierra para cortar los huesos que estaban duros", señala. Recuerda que entonces escribió las 17 partes en que desmembró el cuerpo de Arrieta y que firmó con su nombre. Incluso hizo un dibujo con esas partes. Desde la prisión matiza que no recuerda en cuántas partes desmembró el cadáver: "Probablemente entre 17 y 20 partes, (que metió luego) en unas ocho o nueve bolsas (de basura), pero no recuerdo qué órganos contenía cada bolsa”, afirma. Él asegura que no lo recuerda porque "estaba asustado y confundido. Estaba lleno de emociones y no podía controlarme".

