Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: por qué su última declaración pone en duda lo que confesó a la policía tailandesa tras el asesinato

La primera y terrorífica declaración de Daniel Sancho de la que nadie se acuerda

Daniel Sancho habría confesado en su primera declaración que terminó con la vida de Edwin Arrieta de forma intencionada, algo que con el tiempo habría intentado rectificar, al igual que su familia. Sin embargo, su primera declaración está incluida en el sumario, y dice lo siguiente: "Le dije que quería acabar con nuestra relación, pero él intentó tener relaciones sexuales conmigo. Me negué, me levanté y le di un fuerte puñetazo en la cara con la mano izquierda. Él cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza con fuerza contra el fregadero, pero aún estaba consciente. Intentó pelear. Me muerde y le pego golpes con el mueble del baño. Me esperé una hora hasta asegurarme que había fallecido. Me duché, abrí el grifo para lavar la sangre. Corté la ropa de Edwin con el cuchillo y usé el cuchillo y la sierra para desmembrar el cuerpo. Le corté el cuello y el cuerpo en 15 partes. Le envolví en film transparente. Luego, limpié el suelo del baño y otros lugares con agua y lana de acero. Alquilé una canoa y tiré los restos al mar. Usé la moto para tirar más partes del cuerpo a cubos de basura. También tiré al mar en otro lugar la riñonera con su pasaporte y su teléfono. Tenía que hacerlo y me llené de resentimiento. Pedí terminar la relación, pero Edwin no estaba de acuerdo y amenazó con compartir mis fotos desnudo e intimidar a mi familia y gente de mi alrededor", señaló el joven en el mes de agosto.