Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: el incómodo encuentro entre Félix Sancho y la prensa española en plena calle

Los abogados de Sancho explican por qué Sancho compró utensilios

"Tenemos claro para qué se compraron los instrumentos, siempre lo hemos tenido. Lo que no teníamos claro es que Daniel lo confesó en su primera declaración, que se nos ha dado hace seis días", explica Balfagón ante una pregunta de las cámaras. Según ella, compró las bolsas de basura y los utensilios de cocina debido a que el bungalow donde se alojaba no contaba con utensilios: "Sólo había seis cubos de basura", insiste. Marcos García Montes asegura que dado que no se sabe cómo se produjo la muerte, "no hay cuchillos implicados en la muerte". Balfagón cuenta que no saben "de qué es culpable Daniel Sancho".