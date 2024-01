Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: el inquietante proyecto de HBO MAX que une a Nicole Kidman con el acusado de asesinato

El abogado de Sancho en España: "Un homicidio imprudente"

En lo relativo a la demora que ha protagonizado la búsqueda de un abogado tailandés, García Montes lo justifica diciendo que "cuando se inicia este procedimiento me llama Rodolfo y se me dice si podemos formar un equipo jurídico, que se hace en todos los casos y es el equipo de confianza entre abogado y cliente. Entonces, el quipo jurídico que se formó era exclusivamente para coordinar la defensa a petición del cliente y coordinar las pruebas de Tailandia y España. Apareció esto y trascendió a la prensa del corazón, por eso preferí callarme", señala. Por otro lado, asegura que "el día 21 de agosto, la policía, que continuamente ha estado filtrando secretos, filtra que ha habido una pelea y es cuando digo que se acabó la premeditación. En todo esto aparece ese personaje que es 'Big Joke', que parece que filtra a la prensa todo y nadie entiende que le lleven a cenar a un restaurante... El primer abogado que tuvimos nos ocultó por ejemplo que tenía copias del procedimiento y no aconsejó nada bien a Daniel. El segundo, ni habló con nuestro cliente y salió de la primera reunión diciendo que iba a por la cadena perpetua". comenta el letrado.