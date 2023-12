Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: la abogada de Silvia Bronchalo asegura que "no va a haber una sentencia condenatoria" en el juicio contra su hijo

La abogada de Silvia Bronchalo asegura que "no va a haber una sentencia condenatoria"

Desde que sabemos que el juicio se celebrará entre el 9 de abril y el 3 de mayo de 2024, y que serán un total de 57 testigos los que declararán a favor de ambas partes, han sido muchos los expertos en pronunciarse. La última y más inesperada, Carolina Castro, abogada de Silvia Bronchalo. En el programa 'Cuatro al Día', Castro aseguró que la ausencia de Rodolfo en la última vista no fue "por nada especial" y ambos padres se sienten aliviados de conocer la fecha: "Son de una manera diferente a cómo se han estado contando y narrando", señala. Además, la abogada asegura que el martes se presentaron "por parte de la defensa de Daniel Sancho una serie de pruebas y testigos, que van a cambiar el relato de los hechos", que no solo librarían a Sancho de una cadena perpetua, sino que "no va a haber una sentencia condenatoria. Una cosa es lo que se ha dicho y otra las pruebas que ha presentado la defensa y van a intentar rebatir a la acusación. Silvia está esperanzada", zanjó su abogada.