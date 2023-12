Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: todo lo que ha cambiado en el caso desde que comenzó el proceso judicial

Todos los cambios que ha experimentado la situación de Daniel Sancho en Tailandia

Tres veces ha sido pospuesta la vista del caso Daniel Sancho, en la que se le acusa de asesinato premeditado, ocultación del cadáver y robo de pertenencias. Ya en la primera vista del 26 de octubre fueron leídos los tres cargos a los que se enfrenta, aunque desde aquella vez, el acusado se ha mantenido firme en la inocencia de asesinato y robo de pertenencias. Fue el 13 de noviembre cuando Sancho se negó a declarar al no tener un traductor al español, posponiéndola hasta este pasado 27 de noviembre y manteniendo que fue un accidente. La policía tailandesa no respalda al español, asegurando que "admitió que mató a Edwin, que se estaba peleando con él, no dijo que fuera en defensa propia", señala Big Joke. Desde el inicio del proceso, el acusado ha cambiado hasta tres veces de abogado en Tailandia, y sus padres se dejaban ver juntos por primera vez en las inmediaciones de la prisión, algo nunca visto.