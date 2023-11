Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: el varapalo para la economía Tailandesa que ha ocasionado el crimen cometido por el español

El secreto 'a voces' que guarda la defensa de Sancho bajo la manga

Este pasado 27 de noviembre Daniel Sancho acudió al tribunal provincial de Samui, aunque la vista fue de nuevo aplazada al 12 de diciembre porque la defensa del acusado no aportó las pruebas para su defensa. Hasta entonces no sabremos cuándo se celebrará el juicio final, algo que a la familia y abogada de Edwin Arrieta no parece haber sentado muy bien. Mientras que el letrado de la víctima en Tailandia, Metapon Wuwancharen, aseguró en 'TardeAR' que "todo salió bien pero algunas pruebas aun no están listas", ha sido ahora la abogada en España quien se ha pronunciado. Beatriz Uriarte cree que la defensa de Sancho trata de dilatar el proceso y buscar un nuevo testigo: "Están intentado proponer un nuevo testigo que no sabemos quién es, solamente se nos ha dicho que es una persona colombiana, no tengo los datos pero vamos a ser muy incisivos para saber qué sabe esta persona y desde cuándo lo sabe", comenta.