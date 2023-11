Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: brusco giro de 180 grados tras las declaraciones de un policía tailandés sobre si el acusado actuó solo

Big Joke destapa el que será el destino de Daniel Sancho en Tailandia

El número dos de la policía tailandesa ha cargado contra Sancho y la estrategia de sus abogados: "Creo que Daniel Sancho dio ese testimonio porque no tenía un buen abogado que le aconsejara. Si lo tuviera no hubiera confesado y hubiera tenido otra estrategia. El abogado no es el mejor del país, porque desde nuestro punto de vista no tiene suficiente dinero para contratar a uno que luche por él en este caso", ha señalado. Sin embargo, ha querido secundar la versión que asegura que se trató de una pelea: "El ojo derecho estaba dañado por un puñetazo, también está el corte y la fractura en la nariz por un puñetazo. Las pruebas y las confesiones coinciden. Fue por una pelea", continúa. Dejando claro que no cree que fuera una violación, considera que cumplirá condena en Tailandia: "Le aseguro que no le enviaremos de regreso, si se comete en Tailandia, el acusado debe ser procesado en Tailandia", ha zanjado Big Joke.