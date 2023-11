El motivo por el que Grit Sudthanom ya no trabajará en el caso Sancho

Desde el programa 'Vamos a ver', en Telecinco, se desveló la decisión de la familia y aboagdos de Daniel Sancho, lideradas respectivamente por su padre Rodolfo Sancho y su letrado en España, Marcos García Montes. Según indicaron, el tercer abogado de oficio asignado a Daniel Sancho, Grit Sudthanom, habría sido despedido por el entorno del acusado. Según el propio afectado, la defensa española no estaría siguiendo una "línea de defensa correcta", señala. Además, el tercer abogado en abandonar el caso asegura que "me obligaron a asumir una defensa que no compartía. Esta tarea principal no me corresponde a mí", confesó al señalar que le mandaron traducir numerosos documentos que no le correspondían.