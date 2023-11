El último comunicado de Xenia Tostado, que podría incluir una indirecta a Rodolfo Sancho

Rodolfo Sancho y Xenia Tostado / Redes

Si por algo se caracteriza la pareja de Rodolfo Sancho, la actriz Xenia Tostado, es por su discreción a la hora de hablar del crimen cometido por Daniel Sancho en Tailandia. La actriz aparece ocasionalmente en sus redes sociales para lanzar un mensaje o frase inspiradora, tal y como hizo hace unas semanas cuando comunicó que volvería al trabajo de la mano de su agencia de representación. Sin embargo, esta vez lo ha hecho a través de la pubicación de un fragmento de la película 'Braveheart'. En ese vídeo aparece una cita que habría marcado la vida de la mujer de Rodolfo Sancho, según ella misma cuenta: "Durante años grabé esta frase por todas partes. Libros, carpetas, paredes. Incluso soñaba con tatuármela de mayor. No me la he tatuado, pero me la recuerdo a diario", ha escrito en sus redes sociales. La frase "tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso", es inspiradora y esperanzadora a partes iguales. Una publicación que ha acompañado con la canción de Bon Jovi 'I will be there for you', que sus seguidores han interpretado como una indirecta de apoyo para su pareja en un momento tan complicado.