Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: el frío e insólito mensaje que envió el acusado a la familia de Edwin Arrieta tras su asesinato

Las tres pruebas de la defensa de Daniel Sancho para desmentir la premeditación

La guerra continúa abierta entre los abogados del acusado español y las autoridades tailandesas, que tratan de desmentir y demostrar respectivamente la premeditación del crimen. En las últimas horas, los letrados Balfagón, Chippirrás y García Montes han emitido un informe en el que aportan tres pruebas para demostrar entre otras cosas que Daniel Sancho no fue quien comió con el cirujano horas antes de su asesinato. Sin embargo, las pruebas que su defensa en España usa para alejar al hijo de Rodolfo Sancho de la premeditación incluyen la no coincidencia de los tickets encontrados junto a los restos del cirujano en las bolsas de basura repartidas por la isla. Según los letrados, no coincidirían con los del supermercado donde compró el chef. Por último, los abogados se aferran a la prueba que muestran las bolsas y los guantes, cuyas marcas tampoco se encontrarían en la tienda donde Daniel Sancho realizó sus compras.