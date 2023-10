La mejor amiga de Edwin Arrieta destapa la última conversación que ella misma mantuvo con Daniel Sancho tras el crimen

Viviana Ordosgoitia, la mejor amiga de Edwin Arrieta / Antena 3

Una historia digna de película de suspense, perpetrada por el hijo de uno de los actores más conocidos de nuestro país, Rodolfo Sancho, y su exmujer Silvia Bronchalo. Daniel Sancho viajó a Tailandia el día 31 de julio, acabó presuntamente con la vida de Edwin Arrieta en la isla de Koh Phangan el día 2 de agosto, aunque hasta el día 5 no fue detenido por las autoridades tailandesas. Desde entonces, sus padres han visitado al joven de 29 años rigurosamente mientras preparan la defensa de Daniel con abogados tanto españoles como tailandeses.

Por el momento son muchas las informaciones que circulan alrededor de la figura del acusado español, así como los comunicados que emiten las dos partes que conforman la defensa de Daniel Sancho. Y es que, la tensa relación entre los abogados españoles Carmen Balfagón, Ramón Chippirrás y Marcos García-Montes, con el ex-letrado tailandés encargado del caso Sancho, habían desviado el foco mediático durante las últimas horas.

Daniel Sancho, en su visita al lugar del crimen / Agencias

Viviana Ordosgoitia, la amiga de Edwin Arrieta cuyo testimonio es clave

Sin embargo, el hijo del actor vuelve a estar bajo el punto de mira debido a las útlimas declaraciones de Viviana Ordosgoitia, la mejor amiga de Edwin Arrieta, pues en ellas ha destapado cómo fue su propia conversación con el acusado español, horas después de cometer el crimen. La joven se puso en contacto con Sancho preguntando por el cirujano colombiano y conoce algunos detalles clave de su relación: "Creemos que se conocieron a través de Instagram. Creemos que Edwin le reaccionó una historia" en octubre o noviembre, comienza diciendo.

Noticias relacionadas

Según ella, "Edwin empezó a venir a España constantemente en diciembre del año pasado, que ahÍ fue donde se vieron por primera vez. El primer acercamiento fue a través de que él quería hacer un curso en Le Cordon Bleu y Sancho daba cursos ahí", continúa explicando. Además, Viviana cuenta que se enteró de la existencia de Sancho en enero "cuando él empieza a venir a Madrid, y desde hace un año venía oyendo que era chef y estaba en proceso de montar un negocio con él", señala. Además, Arrieta "quería venirse a madrid y homologar su título de cirujano", y ambos planearon el viaje a Tailandia "mínimo un mes y medio antes", señala.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta / Agencias

Ella cree que cuando hablaron, él estaba limpiando la escena del crimen

La joven se puso en contacto con Sancho 36 horas después del crimen, sin ella saber nada, y envió un mensaje a Daniel: "Hola, me avisas cuando vayas a donde me dijeron que estaba". Sin embargo, el acusado parecía estar de lo más tranquilo, pues como Viviana cuenta, "Daniel, podrá entender la angustia que tenemos, pero necesito que tú como sea vayas a la policía o hospital y busques a Edwin, no puedes dejarlo tirado", cuenta. Así mismo, Sancho le contesta que "me tienen retenido haciedome preguntas", a lo que Viviana le ruega seguir hablando, aunque no volvió a saber nada del chef: "Cuando Claudia, Darlin y yo hablabamos con el él estaba limpiando la escena del crimen porque se escuchaba agitado, se escuchaba agua y ruido", zanja.