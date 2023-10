Las sorprendentes declaraciones de Daniel Sancho en su juicio por agresión: "Se abalanzó hacia mí y le tiré la botella"

Daniel Sancho tuvo que declarar ante un juez en 2017 / Agencias

Una historia digna de película de suspense, perpetrada por el hijo de uno de los actores más conocidos de nuestro país, Rodolfo Sancho, y su exmujer Silvia Bronchalo. Daniel Sancho viajó a Tailandia el día 31 de julio, acabó presuntamente con la vida de Edwin Arrieta en la isla de Koh Phangan el día 2 de agosto, aunque hasta el día 5 no fue detenido por las autoridades tailandesas. Desde entonces, sus padres han visitado al joven de 29 años rigurosamente mientras preparan la defensa de Daniel con abogados tanto españoles como tailandeses.

Sin embargo, no es la primera vez que Daniel Sancho se enfrentará a un juicio, aunque sí la ocasión en la que el joven enfrenta una condena mayor. El acusado español ha demostrado tener un historial conflictivo en España, por el cual ha terminado en los juzgados en más de una ocasión. Las primeras informaciones hablaban de una agresión a un hombre mayor en la cola de un taxi, que habría denunciado a Sancho por un delito de lesiones y por el que tendrá que declarar el próximo 7 de noviembre.

Además, en las últimas horas han salido a la luz los testimonios de dos personas más, una de ellas es Richard William Medina, que junto a uno de sus amigos habrían recibido una paliza por parte de Daniel Sancho, llegando a recibir 14.000 euros como indemnización. Horas más tarde llegaba la segunda historia, extremadamente parecida a la anterior, aunque esta vez con un militar anónimo como víctima de la agresión, al que Daniel Sancho también habría propinado una serie de golpes. Un altercado que habría costado al hijo de Rodolfo Sancho una indemnización de 5.000 euros para las víctimas.

'TardeAR' ha conseguido en exclusiva el testimonio de Richard William Medina, otra víctima de Daniel Sancho / Twitter TardeAr

Daniel Sancho asegura que le dijeron "aquí muere alguien, pijo de mierda"

Ha sido gracias al programa de Ana Rosa Quintana, 'TardeAR', donde se ha podido conocer al completo la declaración de Daniel Sancho en el juicio relativo a este último incidente, que tuvo lugar en el año 2017. Según los agredidos, el joven de 29 años parecía disfrutar mientras propinaba los golpes, además de verbalizar frases como "un pijo está pegando a dos chicos de barrio". Sin embargo, las declaraciones de Daniel Sancho ofrecen una versión distinta de los hechos, quien confirma que todo empezó con un tropiezo al que los otros hombres reaccionaron de forma violenta.

“Uno de los chicos contrarios vino hacia mí, me dio un puñetazo en la frente y me lo quité de encima. El otro chico me agarró del cuello por detrás, me lo quité de encima, se enganchó a mi cuello y me arrancó la camiseta. Creo que eran del Caribe. La gente se metió a separar y yo me fui con mi novia”, relata Daniel Sancho en el juicio de 2017. Seguidamente, asegura que le persiguieron hasta un parking, donde rompieron una botella: "Le vi amenazándome de muerte, se abalanzó hacia mí y le tiré la botella. Si se le rompieron las muelas fue por el segundo conflicto”, señala Sancho.