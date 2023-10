La tercera víctima de Daniel Sancho en España, militar y clave en el caso: "Un pijo pegando a dos chicos de barrio"

Un militar anónimo, la tercera víctima de Daniel Sancho / Telecinco

Si bien el foco mediático se encuentra sobre el oficial de policía conocido como 'Big Joke', investigado debido a los rumores que le acusan de corrupción y soborno por parte del ex-presidente de un club de fútbol tailandés, las informaciones relacionadas con Daniel Sancho y Edwin Arrieta no dejan de aflorar. Mientras que su entorno se encuentra organizando una nueva estrategia de defensa a la vez que buscando un nuevo abogado tailandés, la familia de Edwin Arrieta insiste en que se haga justicia por el crimen que ha acabado con la vida de su familiar.

Entre ellas se encuentra el pasado de Daniel Sancho en España, que ha terminado siendo de lo más conflictivo debido a los numerosos altercado que el hijo de Rodolfo Sancho protagonizó en el pasado. La primera de ellas salió a la luz hace unas semanas, debido a que Daniel Sancho tendrá que declarar en España por un delito de lesiones en la cola de un taxi en el año 2019. La defensa del español planea hacerlo de forma presencial, aunque la justicia tailandesa trata de impedirlo.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta, en 'TardeAR' / EPE

Un testimonio que nada favorece a Daniel Sancho de cara al juicio

Seguidamente, un hombre llamado Richard William Medina aseguró que en 2015 "nos estuvo increpando y ahí le propinó un puñetazo a un amigo mío, que tenía un vaso en la mano y con ese mismo vaso le partió los dientes. Yo me acerqué y me dio un golpe que me rompió la nariz. Me dio patadas en el suelo y me rompió el metacarpiano", cuenta a 'TardeAR' añadiendo que les indemnizó 14.000 euros.

Noticias relacionadas

El último de ellos es un militar anónimo que asegura haber sido víctima de la agresividad de Daniel Sancho: "Me dio un golpe de abajo hacia arriba y la copa de cristal se me rompió en la boca, me rompe dos muelas", cuenta este hombre. Además, el acusado español rompió la nariz al amigo del militar mientras decía "un pijo está pegando a dos chicos de barrio". La víctima explica que "estaba disfrutando como un peleador profesional", hasta que intervino la policía.

El hijo del actor español fue condenado a pagar 3.000 euros por la baja y 2.000 euros por las secuelas, aunque según relata esta nueva víctima, en el juicio se mostró arrepentido y aparentaba ser "un chaval normal". Lo que está claro es que Daniel Sancho continúa acumulando altercados que tuvieron lugar en el pasado y que lejos de beneficiarle de cara al juicio, suponen una prueba clave para la defensa del cirujano asesinado Edwin Arrieta.