Así es Laura, la exnovia de Daniel Sancho con quien ha hablado desde la cárcel: "Nieta del Amancio Ortega del motor"

Daniel Sancho y su exnovia Laura / Antena 3

2 Se lee en minutos P. T.



Daniel Sancho se mantiene a la espera de la celebración del juicio por el asesinato y posterior descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, por el que podría ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte en el país surasiático. Mientras que su entorno se encuentra organizando una nueva estrategia de defensa a la vez que buscando un nuevo abogado tailandés, la familia de Edwin Arrieta insiste en que se haga justicia por el crimen que ha acabado con la vida de su familiar.

Si bien se desveló el nombre de la mujer que ocupaba parte del corazón de Daniel Sancho hace unas semanas, ha sido en las últimas horas cuando la identidad de Laura ha tomado una posición más relevante en el caso, pues los rumores de contacto entre ella y Sancho desde la cárcel, parecen ser una realidad. Según se ha señalado desde el programa 'Y ahora Sonsoles', donde se ha desvelado que el acusado español se habría puesto en contacto con su exnovia desde la prisión de Koh Samui. Uno de los primeros detalles que Beatriz Cortazar y Nacho Gay desvelaban era su procedencia, de una familia "similar a la de Amancio Ortega", señalan.

#Exclusiva



Conocemos a la exnovia de Daniel Sancho, Laura: se han puesto en contacto después de entrar en prisión. 🟠 #YAS21Sephttps://t.co/ZG4fe8NdE4 — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) September 21, 2023

Así es Laura, la exnovia de Daniel Sancho

Dejando claro que Daniel Sancho "estaba muy metido en esa familia", el periodista asegura que "en un momento determinado la prensa encuentra la casa y quieren protegerse para que no se revele la identidad de Laura”. Afortunadamente para la familia, su identidad sigue siendo privada y la joven "sigue trabajando en la misma empresa familiar de siempre", continúa. No obstante, lo más sorprendente llegaba cuando Cortázar explicaba que "Daniel Sancho estando en prisión se ha comunicado con ella. Le escribió, le quiso comentar él mismo su propia versión de los hechos para que no se distorsionara”, algo que para él era muy importante.

Noticias relacionadas

Las intenciones de Daniel Sancho con Laura difieren mucho de las que la familia de la joven quieren para ella: "Daniel quería su perdón, quería mantener ese vínculo pero la familia no quiere que tenga nada que ver con este chico y la van a proteger los meses que sean necesarios para que pueda vivir una vida tranquila después", ya que desde que el 5 de agosto se destapó el crimen y que "probablemente haya tenido relaciones sexuales con ese hombre, pues lo precipitó todo e incluso necesitó ayuda", comentan.

Descrita como la nieta del "Amancio Ortega del motor", Laura es "una chica de 28 años, es hija y sobre todo es nieta de una figura muy importante del mundo del automóvil en España", confirman desde el programa. Y es que, el abuelo de Laura "murió en el 2007, tenía 3 hijos, aunque uno murió en un accidente de moto. Otra hija es la madre de Laura. Laura perdió a su padre con 4 años y la madre no ha rehecho su vida. Laura se ha criado con su madre viuda y su hermana”, detallan Cortázar y Gay.