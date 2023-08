La madre de Luis Rubiales, 24 horas después de iniciar su huelga de hambre: "No me importa morir por la justicia"

La madre de Luis Rubiales rompe su silencio / Agencias

2 Se lee en minutos P. T.



Tras conocerse el nuevo giro en el caso Luis Rubiales con la noticia de que Ángeles Béjar, la madre del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se encerraba este pasado 28 de agosto en una iglesia y se ha declarado en huelga de hambre al considerar que su hijo está sufriendo "una cacería inhumana y sangrienta". Sobre este asunto han informado los magacines matinales de las principales cadenas de televisión, que han podido hablar con varias personas de la familia de Rubiales, quienes apoyan y defienden las palabras del presidente de la RFEF.

El escándalo protagonizado por Luis Rubiales durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, al besar sin consentimiento a la jugadora Jennifer Hermoso, ha supuesto un dolor de cabeza no solo para el entorno de la deportista, sino también para la familia de Luis Rubiales. El caso más evidente es el de la madre del presidente, quien permanece encerrada en la iglesia de la Divina Pastora de Motril en huelga de hambre hasta que se haga justicia, o según ella, Jenni diga la verdad.

Exclusiva | Las declaraciones de la madre de Luis Rubiales, en huelga de hambre: "No me importa morir, estaré hasta que el cuerpo aguante" #PdV29A https://t.co/3MxCXWlVM8 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) August 29, 2023

La madre de rubiales, dispuesta a morir por la causa

Han pasado 24 horas desde que se hizo pública la decisión de Ángeles Béjar para defender a su hijo porque cree que ha hecho lo correcto, y según ha señalado ella misma, se encuentra "bien". Lejos de abandonar su resistencia, la mujer ha explicado a 'El programa del verano' en Telecinco que "estoy bien, creo mucho en Dios y pido la verdad. Estaré hasta que mi cuerpo aguante", confiesa. Además, la madre del presidente confía en que la campeona del mundo “mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos”, pues hasta que no lo haga, ella se mantendrá en huelga de hambre. Lejos de ser una decisión espontánea, Ángeles asegura que "no me importa morir por la justicia. Mi hijo es una persona decente y no es justo lo que están haciendo".

Convertida en una auténtica mártir por la ocurrido entre su hijo Luis Rubiales y la deportista agredida, Jennifer Hermoso, la mujer atrincherada cuenta con el apoyo de otros familiares como la prima o la hermana del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Sea como sea, parece ser que Ángeles Béjer planea seguir encerrada y en huelga de hambre en la iglesia de su localidad natal con el fin de luchar en contra de la opinión pública, que no duda en condenar el acto machista que protagonizó su hijo Luis Rubiales durante la celebración tras la final de a Copa Mundial Femenina de la FIFA.