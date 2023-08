Las últimas palabras de Edwin Arrieta / Agencias

Daniel Sancho permanece a la espera de la celebración del juicio final por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, el cirujano de origen colombiano con quien el acusado mantenía una relación. Mientras el chef de 29 años permanece entre las cárceles de Koh Samui, donde recibe las visitas de su madre y las llamadas de su padre, y la prisión de Surat Thani, donde pasa las noches junto a otros 2.500 reclusos. Sin embargo, tanto el entorno de Sancho como la familia de Edwin Arrieta se mantienen pendientes ante nuevos avances en la investigación sobre el caso de Daniel Sancho.

A pesar de que según Sancho, fue un golpe contra el lavabo lo que lo mató, se habló de una puñalada en el pecho tras observar la camiseta que llevaba la víctima, pero la autopsia ha confirmado finalmente que Edwin Arrieta murió degollado mientras se encontraba inconsciente en la habitación del hotel. Ha sido gracias a Teresa Bueyes, colaboradora de 'Así es la vida', que se ha puesto en contacto con las autoridades tailandesas para conocer la última hora sobre el caso.

Edwin Arrieta, muy enfadado en estos audios

Los días pasan, y nuevos detalles sobre el trágico final de Edwin Arrieta afloran constantemente. Esta vez se trata de las que pudieron ser las últimas palabras de Edwin Arrieta, horas antes de morir degollado por Daniel Sancho y de protagonizar una larga pelea por la supervivencia. Ha sido gracias al programa 'Cuatro al día' donde se ha publicado este último audio que el colombiano envió al que habría sido su socio anteriormente, y en el que se escucha a la víctima de lo más alterado.

"Te llamaba para el tema de la historia clínica, a mí no me interesa coger personas que trabajan para ti ni contigo. Por Dios, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¡La loca de mierda esta que me tiene harto, en mala hora accedí yo a operar a esa paciente...!”, comienza diciendo Edwin en el audio. Y es que, según se ha podido deducir, estaríamos hablando de una denuncia por parte de una paciente debido a la mala praxis del cirujano, motivo del enfado de Arrieta. Una paciente que, según el entorno de la víctima, estaría tratando de arruinar la reputación de Edwin en redes sociales.

En palabras de la reportera Marta Rodríguez, "creemos que esta persona es con la última que podría haber hablado, con su familia habló al día anterior”, quien añade que "es una persona profesional del entorno de Edwin Arrieta”. Y, es que, según ha declarado el receptor de estos audios, "Edwin estaba muy enfadado por estas acusaciones, hay más audios que no nos han querido pasar, nos describe un perfil de una persona que se enfada con facilidad sobre este tema que es comprensible porque están juzgando su profesionalidad” ha confesado anónimamente.