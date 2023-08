Frank Cuesta, tajante contra los medios españoles: "Lo advertí y aun no lo entendéis"

Frank Cuesta, contra los medios españoles / Agencias

2 Se lee en minutos P. T.



Daniel Sancho permanece en la prisión tailandesa de Koh Samui a la espera de la sentencia final por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, con quien se ha podido demostrar que mantenía una relación sentimental. Mientras su madre Silvia Bronchalo visita cada día a su hijo en la prisión y le presta dinero para que pueda gastar en prisión, con un máximo de 13 euros al día, su padre Rodolfo Sancho ultima los trámites administrativos en España antes de poner rumbo a Tailandia.

Sin embargo, se ha podido conocer que el acusado mantiene contacto diario con su padre, a través de llamadas y videoconferencias diarias, por lo que ambos progenitores suponen un apoyo incondicional para Daniel Sancho. A la espera de nuevos detalles sobre el caso, los resultados definitivos de la autopsia de Edwin Arrieta han visto la luz, poniendo una vez más al chef de 29 años en el punto de mira: "Primero se pelearon, según las pruebas, en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses" señalan las autoridades.

Lo dije con tiempo, lo adverti y aun no lo entendeis. Le tocais los huevos a la policia tailandesa y os trolea, os hace dibujos como si fuerais tontos y todo esto seguira. Seguis poniendo en rela de juicio las maneras de hacer de Tailandia y no entendeis que todo esto afectara… pic.twitter.com/qFVji9N3PC — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 22, 2023

Frank Cuesta defiende al entorno de Daniel Sancho

Noticias relacionadas

Un caso de enormes dimensiones, que mantiene a todo el mundo pendiente ante nuevos avances, entre los que se encuentra el personaje televisivo Frank Cuesta, quien conoce de cerca la justicia tailandesa, pues su mujer pasó 6 años presa tras ser acusada por tráfico de drogas. Advirtiendo a la familia de Sancho que se arruinarían tratando de sacar al chef de la cárcel, Cuesta evita hablar sobre ello con los medios de comunicación: "Si realmente apoyáis a la familia, dejadla en paz. Os pediría que os vayáis hasta que sea el juicio, no estéis ahí todos los días. Lo que van a pasar es algo duro y lo único que queréis es la noticia, no ayudar a la familia", sentenció en su cuenta de Twitter.

Un nuevo comunciado ha sido emitido por Cuesta con una fotografía de la televisión, en el que el leonés estalla contra los medios y asegura que están perjudicando a la familia Sancho: "Lo dije con tiempo, lo adverti y aun no lo entendeis. Le tocais los huevos a la policia tailandesa y os trolea, os hace dibujos como si fuerais tontos y todo esto seguira. Seguis poniendo en rela de juicio las maneras de hacer de Tailandia y no entendeis que todo esto afectara al final a la familia, visitas etc. Al final… cuando le metan en la carcel definitiva , la familia sufrira las consecuencias y vosotros estareis en otra cosa" ha señalado contundentemente. Sea como sea, está claro que Frank Cuesta condena los actos de Daniel Sancho, pero defiende la privacidad de su entorno pues él se vió en esa situación hace unos años.