Estos son los mensajes que confirmarían una relación sentimental entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta

Los mensajes de Daniel Sancho y Edwin Arrieta que probarían su relación

A la espera de la celebración del juicio por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta hace apenas unas semanas, Daniel Sancho se encuentra en la prisión tailandesa de Koh Samui hasta que se dicte sentencia. Entre las opciones se encuentran la pena de muerte o la cadena perpetua, que mantienen al entorno del chef de 29 años en una situación de lo más complicada. Sin embargo, cada día son más las pruebas que confirman la relación entre el acusado y su víctima, siendo esta vez unos mensajes del cirujano colombiano.

Ha sido en el programa 'Fiesta de verano', donde se han filtrado una serie de mensajes que Edwin Arrieta habría enviado a un destinatario en España en el mes de mayo. El cirujano habría solicitado en esta conversación la posibilidad de homologar su título académico en España con el fin de ejercer su profesión en el país de Daniel Sancho. Unos mensajes que fueron enviados el pasado 29 de mayo alrededor de las 14:30 horas, en los que Edwin Arrieta se refiere al hijo de Rodolfo Sancho como su pareja.

"Estas conversaciones tienen que formar parte de la investigación"

El cirujano comenzaba solicitando que "no se olvide de mirarme el piso en Barcelona, quiero desvincularme de Madrid por los amigos de mi pareja (...) Como ya le comenté quiero hacer mi vida con Dani, pero no en Madrid, mándeme el presupuesto de pareja de hecho, no se preocupe por el pago, tengo cuenta en un banco de España. Ya para septiembre realizaremos todos los trámites", fueron las palabras de Arrieta.

Ante la importancia de los mensajes filtrados, ha sido la portavoz de la familia Sancho, la abogada Carmen Balfagón, quien se ha pronunciado al respecto, señalando su opinión acerca de la reciente filtración: "No sé quién ha filtrado estas conversaciones de Edwin pero es una información que tiene mucha importancia, estas conversaciones tienen que formar parte de la investigación, son datos cruciales (…) Estamos alegando que Daniel siempre ha dicho que se encontraba en una jaula, así que habrá que comprobar si las intenciones de Edwin eran también deseadas por parte de Daniel o no", aseguró Balfagón en el programa de Telecinco 'Fiesta de verano'.