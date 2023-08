Las preguntas sin respuesta que se hace la familia de Daniel Sancho: de las cámaras de seguridad al ADN en el hotel

Daniel Sancho podría enfrentar la pena de muerte / Agencias

El futuro de Daniel Sancho todavía es una incógnita, pues a pesar de haberse emitido la solicitud por parte de la policía tailandesa que enfrentaría a Daniel Sancho a la pena de muerte, su defensa se mantiene a la espera de la celebración del juicio por el asesinato de Edwin Arrieta. Tras el regreso de Rodolfo Sancho y su abogado de Tailandia, ha sido la portavoz de la familia Carmen Balfagón quien ha comunicado como se encuentra el entorno del acusado tras conocer la petición de la policía asiática.

La portavoz de la familia comenzaba informando hace unos días que "Tailandia nunca ha ejecutado a un extranjero. Vamos a intentar que Daniel no sea la excepción a la regla", dejando claro que su defensa trabajará en que esto no ocurra. Sin embargo, en su última aparición pública, Carmen Balfagón ha señalado algunas de las preguntas sin respuesta que sigue haciéndose la familia de Daniel Sancho. Recalcando que es necesario "felicitar ante todo a la policía tailandesa por un trabajo tan rápido", la portavoz aseguraba que "según la policía no hay participación de otras personas, pero a mí si que me choca que en un hotel no haya más que de la víctima y del victimario" ha señalado Balfagón.

Daniel Sancho en su ingreso en prisión / La Sexta

"Tenemos que respetar la investigación que ha hecho la policía"

Y es que, para la abogada y portavoz de la familia Sancho es crucial prestar atención a detalles como el ADN encontrado en la habitación o las cámaras de seguridad del hotel: "Los medios de comunicación habéis sacado una persona que había estado con Daniel en dos ocasiones. No sabemos quien es, ni se ha preguntado a los camareros si, efectivamente, esa persona tal y como han relatado, existía", ha señalado la portavoz. Una insistencia que poco tiene que hacer en el sistema judicial tailandés, donde "las diligencias a pedir son mínimas" en lo relacionado con las grabaciones o los estudios de ADN en la habitación del hotel.

Sea como sea, la familia de Daniel Sancho atraviesa unos días de lo más complicados, y tal y como ha explicado Carmen Balfagón, "nuestro papel aqui es que somos abogados de la familia de Rodolfo y de Silvia. Tenemos que respetar la investigación que ha hecho la policía y felicitar por la rapidez de que en nueve días haya un asesino confeso y tengamos el escrito de acusación", por lo que no será hasta la resolución del juicio cuando se conozcan las pruebas que la policía ha recopilado tras el asesinato de Edwin Arrieta.