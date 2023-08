Rodolfo Sancho regresa a España tras su visita a Tailandia / Agencias

El entorno de Daniel Sancho ha recibido la peor de las noticias hasta el momento, pues la policía tailandesa habría solicitado la pena de muerte para el chef de 29 años tras el asesinato del colombiano Edwin Arrieta. Sin embargo, y a la espera de la resolución del juicio en el que se emitirá la sentencia firme, ha sido la criminóloga y portavoz de la familia Sancho, Carmen Balfagón, quien se ha pronunciado sobre la reacción de la familia y sus mayores preocupaciones ahora que se conoce esta petición.

Asegurando que "según la policía no hay participación de otras personas, pero a mí si que me choca que en un hotel no haya más que de la víctima y del victimario", Balfagón señala que en varias ocasiones se ha hablado de una segunda persona en el hotel, de la que todavía no se sabe nada. Sin embargo, la abogada señala que "las diligencias a pedir son mínimas", dado el sistema judicial del país asiático, por lo que deben limitarse a respetar la investigación que las autoridades pertinentes están llevando a cabo.

Daniel Sancho se encuentra en una prisión "amable"

Y es que, tal y como ha informado Carmen Balfagón, la familia del acusado y sus abogados en Tailandia y España, se encuentran inmersos en la preparación de la defensa que llevarán a cabo durante el juicio al que se enfrenta Daniel Sancho: "Hay que asumir lo que tenemos encima de la mesa y respetar la estrategia que ponga en la defensa de Daniel" señala la portavoz, dejando claro que habrá que esperar a la celebración del juicio para conocer todas las pruebas que la policía tailandesa ha recopilado: "Habrá pruebas que avalen esa sensacion de amenaza que Daniel explicó en su declaración, eso se va a ver en el momento del juicio" continúa Balfagón.

Explicando que por el momento el entorno se limita a confiar en el abogado tailandés que se encarga del caso de Daniel Sancho, la portavoz insiste en que "tiene que preparar una buena línea de defensa en base a lo que Daniel declaró en el minuto uno", pues lo más importante es "demostrar que tiene una motivación, tiene que ser por algo. Cualquier crimen tiene una motivación, o la persona que actua tiene una patología psiquiátrica" ha señalado Balfagón en su última intervención para 'La hora de La 1'. Unas declaraciones que ha finalizado añadiendo que Daniel Sancho se encuentra en una prisión amable, "en la que el sistema penitenciario no es tan rigido como en otras".