El motivo por el que Rodolfo Sancho no viajará a Tailandia para ver a su hijo Daniel en prisión

Novedades respecto al paradero de Rodolfo Sancho tras la detención e ingreso en prisión de su hijo Daniel Sancho Bronchalo por el presunto asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Hasta ahora diferentes medios de comunicación daban por hecho que el actor se habría desplazado al país asiático en cuanto el joven chef le llamó desde la comisaría para contarle el delicado trance en el que se encontraba -el sábado 5 de agosto- moviendo cielo y tierra con la diplomacia española para intentar ayudar en la medida de lo posible a su hijo.

En contacto permanente con el despacho de abogados madrileño Balfagón-Chipirrás y con el letrado tailandés Khun Anan -contratados por Rodolfo y por la madre de Daniel, Silvia Bronchalo- se creía que el protagonista de 'El ministerio del tiempo' estaría en Bangkok, esperando a que llegase este miércoles 16 de agosto para poder visitar a su hijo en prisión, una vez han pasado los diez días de aislamiento del presunto asesino del colombiano por protocolo Anti-Covid.

Viaje aplazado

Sin embargo, tanto el padre como la madre de Daniel han decidido aplazar su viaje a Tailandia por el momento y ambos continúan en España. A pesar de que el chef español habría tenido un importante bajón anímico tras su entrada en la cárcel, Rodolfo y Silvia Bronchalo no visitarán a su hijo en los próximos días.

A la espera de que sus abogados reciban este lunes toda la documentación relativa al caso, el actor ha tomado una decisión importante, como ha revelado el periodista Ángel Leiras. Y no es otra que no acudir al lado de Daniel en estos durísimos momentos, puesto que "por motivos de seguridad" el protagonista de 'Isabel' prefiere quedarse en casa y no visitar a su hijo en la prisión de Koh Samui, aplazando sin fecha su viaje a Tailandia.

Mientras tanto, Rodolfo se refugia en su casa de Fuerteventura y en su pareja, Xenia Tostado, su hija Jimena -una niña de 8 años a la que están intentando mantener al margen de todas las informaciones relativas a su hermano- y su entorno más cercano, y no existen imágenes suyas desde que su hijo Daniel fue detenido por el presunto asesinato de Edwin Arrieta.