Daniel Sancho y su abogado español en Tailandia, Luis Gerez / Agencias

1 Se lee en minutos P. T.



Las investigaciones continúan y los detalles alrededor de la muerte de Edwin Arrieta afloran cada día con nuevas informaciones, manteniendo a su presunto asesino Daniel Sancho en el punto de mira. Y es que, después de que el hijo del actor español Rodolfo Sancho confesase haber asesinado y desmembrado al cirujano con el que mantenía una relación sentimental, el joven de 29 años ha pasado sus primeras tres noches en una prisión tailandesa.

Mientras que el entorno de Daniel Sancho no da crédito a lo ocurrido, y Rodolfo Sancho se encuentra en Tailandia junto a los abogados que llevan el caso de su hijo, la familia de Edwin Arrieta continúa pidiendo justicia e intentando buscar una respuesta a todo lo sucedido: "Él no se puede defender y Daniel puede decir de él lo que quiera, por eso tenemos que defenderlo nosotros y los medios. Que se haga justicia. No tengo fuerzas para seguir soportando esto", declaró la hermana de la víctima en 'Así es la vida'.

Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho / Redes

El estado anímico de Daniel Sancho en la cárcel es bueno

Noticias relacionadas

Ha sido varios días después cuando se ha podido conocer uno de los detalles más reveladores del caso, ya que Adrián Foncillas, corresponsal en Tailandia de El Periódico de Cataluña ha informado de que en el teléfono móvil de Daniel Sancho podría haber varios mensajes amenazando de muerte por parte del cirujano si Daniel Sancho terminaba con su relación. A pesar de que el estado anímico del chef en la cárcel es bueno, según ha comunicado el director de la cárcel, su defensa evita que lo trasladen a la conocida 'cárcel de los horrores'.

Según adelanta el programa de Antena 3 'Espejo Público', la policía tailandesa pide que lo juzguen por asesinato premeditado, pues creen que en apenas unas semanas acabarán con la investigación debido a todas las evidencias. Una investigación que podría prolongarse hasta tres meses si quisieran, y que acabaría con Daniel Sancho condenado a cadena perpetua o incluso pena de muerte.