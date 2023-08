Todo lo que se sabe del asesinato de Daniel Sancho a Edwin Arrieta: así fue la última llamada del cirujano a su hermana

PI STUDIO

De nombre Daniel Jerónimo Sancho, el hijo del famoso actor español Rodolfo Sancho se encuentra bajo el punto de mira tras convertirse en el principal sospechoso del asesinato del cirujano plástico Edwin Arrieta. De origen colombiano, el doctor habría sido asesinado y descuartizado en una pequeña isla de Tailandia, donde se han encontrado algunos restos del cadáver. Daniel Sancho se ha confesado culpable, a la vez que ha declarado ser un "rehén" del cirujano. A la espera de fijar la fecha del juicio, la hermana de la víctima ha confesado cómo fue su última llamada telefónica.

Daniel Sancho, chef de 29 años ha reconocido ser el autor del asesinato y posterior descuartizamiento del cirujano plástico y reconstructivo tras su llegada a Tailandia para celebrar la Fiesta de la Luna Llena en Koh Pha Ngan (Tailandia). A pesar de que en un inicio los rumores barajasen una posible coacción para que el hijo del actor se autoinculpase del asesinato, ha sido en las últimas horas cuando Daniel Sancho se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

"Me tenía en una jaula de cristal, me hizo romper con mi novia"

Y es que, tras la filtración de unas imágenes en las que aparece el sospechoso en una sala de comisaría tailandesa de lo más tranquilo tras ser acusado de asesinato, el joven de 29 años ha confesado en Tailandia: "Soy culpable, pero era un rehén de Edwin, me tenía en una jaula de cristal, me hizo romper con mi novia, destruir la relación, y me sentía desesperado. No me he sentido forzado por la policía a declararme culpable…Ni me han pegado. Eso si, me siento muy incómodo", han sido las primeras palabras de Sancho.

Este lunes 7 de agosto ha sido enviado a prisión provisional a la espera de juicio tras pasar los últimos días en la cárcel de Koh Nha Pgan y preparar un relato en el que asegura sentirse presionado por Edwin Arrieta hasta tal punto que el joven asegura no haber tenido otra opción que acabar con la vida del cirujano. Tal y como publica 'La Razón', Daniel Sancho "pasó unos días en Formentera con Edwin, se veían de vez en cuando y hacían viajes muy lujosos, en hoteles de cinco estrellas. Eran muy buenos amigos y nada nos hacía sospechar que iban a acabar tan mal. Daniel es un tío muy divertido y abierto. Muy extrovertido. Amante del surf, de los deportes acuáticos y de la buena vida" señala su círculo más cercano al medio de comunicación.

✝️ Lorica está estremecida por el doloroso episodio que rodea la muerte del cirujano Edwin Arrieta Arteaga, a su familia un inmenso y considerado abrazo; que Dios provea la fortaleza por tan irreparable pérdida. Paz en su tumba. pic.twitter.com/KPCpkAvAJi — Jorge Negrete López (@Jorgenegretelpz) August 5, 2023

Los restos de sangre en la habitación del hotel

A su vez, el periodista Miguel Frigenti ha informado de que "una fuente cercana a Daniel me transmite que el hijo de Rodolfo hizo varias llamadas desde la cárcel, la primera a su padre, la segunda a su ex novia Paula y la tercera a uno de sus mejores amigos. Daniel quería retomar la relación con esa chica, pero, al mismo tiempo, aseguran, estaba obsesionado con Edwin y el asesinato pudo deberse a un crimen pasional motivado por unos celos irrefrenables", asegurando que la relación entre Sancho y Arrieta no pasaba por el mejor momento a pesar de que planeasen comenzar un negocio juntos.

Por el momento se ha podido conocer gracias al registro policial tailandés que en la habitación del hotel se pudieron encontrar restos de sangre ubicados en los desagües de la propia estancia, además de que el frigorífico y el lavabo habían sido limpiados recientemente para eliminar restos de sangre. Tal y como señala el medio anteriormente mencionado, la última imágen de Edwin y Daniel juntos corresponde a una cámara de seguridad que capta a la pareja conduciendo una moto camino a un destino desconocido.

Será este mismo lunes 7 de agosto cuando Rodolfo Sancho aterrice en la isla tailandesa junto con su abogado, quienes se mantienen en contacto con la embajada española en Tailandia para conocer la última hora sobre el caso de su hijo Daniel Sancho. De declararse culpable en el juicio, el chef de 29 años podría enfrentarse a la pena de muerte o a la cadena perpetua. Si finalmente se estipula que Sancho debe cumplir cadena perpetua, serían las autoridades de ambos países las que negociasen para que el acusado cumpliese una parte de la pena en España.

Daniel Sancho, acusado de asesinato en Tailandia / Agencias

"Estaba obsesionado conmigo. Me engañó"

Sin embargo, todo parece apuntar a que el hijo de Rodolfo Sancho sería el culpable de asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Una mujer tailandesa ha señalado que el joven de 29 años le habría comprado una embarcación recientemente en la que presúntamente habría trasladado las bolsas con los restos mortales del cirujano para lanzarlos al mar. Durante la mañana de este lunes 7 de agosto 'El Programa del Verano', en Telecinco, ha hablado con la periodista Patricia López, quien habría podido hablar con Daniel Sancho momentos antes de su ingreso en prisión.

Según señala la periodista, el joven recalca que quiere volver a España y solicita que muevan "cielo y tierra" para conseguir su traslado al país. En palabras de López, lo más sorprendente es el trato de la policía a Daniel Sancho, pues llevaron al acusado a cenar al "mejor hotel de la isla". La periodista señala que Sancho le aseguró que "la policía me trata muy bien y me dicen que es porque he colaborado y me estoy portando muy bien. Mañana ya sí que voy a la cárcel"

Patricia López añade que el acusado no se sintió obligado a declararse culpable pero sí forzado: "Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo". Negando una relación sentimental entre ambos, Daniel Sancho resalta que el cirujano "estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio". Sea como sea, será necesario esperar a conocer la resolución del juicio al que se enfrenta el hijo del actor Rodolfo Sancho por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta.

Su primera noche en prisión, marcada por un interrogatorio

A la espera de que se fije una fecha para el juicio en el que se decidirá su futuro, Daniel Sancho colabora con la policía y el equipo de investigación. Ha sido durante su primera noche en prisión cuando el joven chef de 29 ha protagonizado un intenso interrogatorio en el que ha revelado algunos de los detalles más determinantes para la investigación. Tal y como ha publicado el periódico local tailandés 'Bangkok Post', el hijo de Rodolfo Sancho habría admitido todo por lo que se le habría inculpado: matar a Edwin Arrieta, desmembrarlo y lanzar partes de su cuerpo en bolsas de basura al mar.

No es la única información que ha salido a la luz en este último interrogatorio, sino que se ha podido saber que Daniel Sancho y Edwin Arrieta mantuvieron relaciones sexuales de forma esporádica durante el último año, además de enviarse por redes sociales fotografías de carácter íntimo. Reafirmando lo mencionado anteriormente, Sancho confesó haber planeado todo para asesinar al doctor recién llegado a la isla tailandesa en su habitación de hotel, donde se han encontrado 80.000 dólares en metálico y una cadena de oro perteneciente al fallecido. Los vídeos recopilados de diferentes cámaras de seguridad respaldan sus confesiones y señalan a Sancho como principal culpable, a pesar de que el joven fuese quien denunciase su desaparición. El doctor habría dejado a Daniel más de 10.000 dólares y una tarjeta de crédito para comenzar un nuevo negocio.

Daniel Sancho ingresa en prisión / Agencias

Un "ataque de celos" que habría acabado con el cirujano asesinado

A pesar de que los resultados de la autopsia se revelarán el próximo domingo 13 de agosto, Daniel Sancho habría confesado a la policía que tras una propuesta sexual por parte del médico y la posterior negación del cocinero, este propinó un golpe inicial en el que el cirujano habría quedado inconsciente. Momentos después, el chef trató de reanimarle echándole agua, según recoge la revista 'Semana'. Al no surtir efecto y Edwin Arrieta permanecer en el suelo, el hijo de Rodolfo Sancho optó por desmembrar el cuerpo en 14 trozos e introducirlo en bolsas de lona. Una labor que, según el propio acusado cuenta, le llevó "más de tres horas". No es la única declaración del acusado, pues también asegura que el cirujano le habría amenazado con destapar su relación sentimental, además de publicar algunas fotografías íntimas del español.

Siendo la propia familia del fallecido la que confesó que ambos mantenían una relación sentimental desde hace más de un año, fue el chef quien aseguró a los familiares no saber nada de Edwin Arrieta. Según relata el agente Pol Lt Gen Surapong al medio tailandés, "aún no sabemos el móvil del asesinato. Inicialmente creemos que podría deberse a un ataque de celos. La investigación encontró que Daniel Sancho se había preparado minuciosamente comprando otros elementos para ocultar el cuerpo. Después de ser detenido y de que le revocaran la visa, mostró claros signos de estrés, pero aun así se negó a confesar" explica el policía.

"Lo siento mucho" han sido las primeras palabras del supuesto asesino en prisión, sin apenas levantar la mirada del suelo ni hacer más declaraciones. A la espera del juicio, pueden pasar varios meses hasta conocer la resolución de la investigación, por lo que cada información es clave para esclarecer los hechos y reconstruir la historia para conocer cada detalle detrás del asesinato de cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta.

Habla el abogado de Rodolfo y Daniel Sancho

Mientras Daniel Sancho permanece en prisión provisional hasta la resolución del juicio por el que puede ser condenado incluso a pena de muerte o a cadena perpetua, el abogado de la familia, quien se trasladó hasta el lugar de los hechos junto a Rodolfo Sancho, ha roto su silencio. Luis Gerez, así se llama el abogado familiar de los Sancho, quien ha dejado claro que su relación con el acusado es estrictamente "profesional", y que en ningún caso ejercerá de portavoz de la familia en los próximos días.

Admitiendo que se encuentra "estupefacto" ante lo ocurrido con Daniel Sancho y Edwin Arrieta, el abogado español ha asegurado que su cliente "es una persona sumamente cordial, educada, deportista... Alguien encantador y no puedo comprender qué ha podido pasar". Por otro lado, el letrado tailandés a cargo del caso, ha insistido en que el joven "sabe lo que hizo", y su máxima prioridad ahora que se encuentra en la cárcel, es "planear cómo vivir aquí dentro", señala Khun Anan, quien además ha adelantado que encontrará otros presos "con los que hablar", pues hay muchos extranjeros.

Así fue la última llamada entre Edwin Arrieta y su hermana

Sumamente conmocionada, la hermana de Edwin Arrieta ha concedido su primera entrevista tras conocerse el trágico asesinato a manos de Daniel Sancho que acababa con la vida de su hermano. Con la voz rota y dificultad para hablar, Darling Arrieta ha querido contar a 'Así es la vida' cómo fue la última llamada entre su hermano y ella: "Fue una llamada como siempre cariñosa, me dijo que ya había llegado a Bangkok. Me contó su travesía, unos vestidos que iba a traer, una cosa que iba a comprar a mi hija, que es su ahijada. Eso siempre lo hacía: cuando iba a un lugar nuevo le traía algo a mi niña. Esa fue la última vez", señala Darling entre lágrimas.

Tras varios días sin saber de él, tanto sus padres como ella comenzaron a preocuparse por el estado de Edwin: "El miércoles mis padres ya estaban preocupados porque él hablaba con ellos tres o cuatro veces al día. Y cuando no había ni llamadas mi WhatsApp se empezaron a preocupar". Y es que, a pesar de que los mensajes le llegaban, no contestaba a ninguno, algo que hizo saltar las alarmas a su familia: "Él nos dijo que iba a Tailandia de vacaciones y además a comprar las últimas tecnologías para sus cirugías, por eso tenía tanto dinero en su habitación, para ese equipo. No sabíamos que Daniel Sancho existía. Jamás nos habló de él" confiesa la hermana de la víctima.

Darling Arrieta ha querido pedir justicia para su familia, rogando que "le traigan el cuerpo a m madre. Que su muerte no quede impune. Es un ser humano. No entiendo cómo se están diciendo tantas atrocidades de mi hermano, que ha sido a quien han descuartizado. Él no se puede defender y Daniel puede decir de él lo que quiera, por eso tenemos que defenderlo nosotros y los medios. Que se haga justicia y se haga justicia. No tengo fuerzas para seguir soportando esto" ha zanjado la entrevistada.