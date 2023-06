La madre del niño de Morón desaparecido: "Dejé de dar la medicación a mi hijo siguiendo el libro de un Obispo"

Macarena Díaz asegura que dejó el cadáver de su hijo de 15 años, Antonio David, que padecía una grave discapacidad, en un contenedor de basura de un barrio de Madrid. Fue el 12 de septiembre de 2021. La Policía aún no ha encontrado el cuerpo del chico y la mujer está en libertad. El sumario del caso, al que ha accedido CASO ABIERTO, revela que la madre, enferma de trastorno bipolar, dejó de medicarse y también de medicar a su hijo quince días antes de su muerte siguiendo, dijo, los consejos de un libro de un obispo conocido por sus posiciones ultraconservadoras.

La madre de Antonio David Barroso llegó el 12 de septiembre de 2021 a una gasolinera de Carabias (Segovia). Dijo que había matado a su hijo. Ingresada en el hospital psiquiátrico, explicó luego que el crío, enfermo del síndrome de Lennox-Gastaux, con parálisis cerebral y postrado en una silla de ruedas, se había muerto en su casa de Morón de la Frontera (Sevilla) días antes. Entonces, ella había iniciado un errático viaje con su hijo que acabó en esa gasolinera cuando se le estropeó el coche. Antes, afirmó, había arrojado el cuerpo sin vida de Antonio David en un contenedor de basura de un barrio de Madrid.

Macarena, en la gasolinera en Carabias (Segovia). / CASO ABIERTO

Para no engordar

La investigación reveló pronto que la madre, enferma de trastorno bipolar, había dejado de tomar la medicación que necesitaba. Macarena ya había tenido dos brotes psicóticos en 2017 y 2019 y conocía los riesgos de dejar de tomar el litio, pero lo hizo de nuevo, desde el verano anterior, confesó, porque ganaba mucho peso, hasta 18 kilos dijo, si se tomaba las pastillas.

Su hijo, por su parte, necesitaba tomar cuatro tipos de pastillas diarias para evitar, entre otros problemas de su enfermedad, sufrir crisis epilépticas. La investigación de la policía ha revelado que Macarena dejó de darle dos de esos medicamentos entre 13 y 15 días antes de morir. De hecho, varios testigos, desde un sacerdote a la empleada de un supermercado, vieron sufrir al niño violentas convulsiones los días antes de su desaparición.

La Policía recuperó incluso las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado, un incidente en el que la cajera ofreció a la madre llamar a una ambulancia, algo que ella rechazó. El neurólogo que atendía a Antonio David, el doctor Ignacio Carrera, explicó a los investigadores que si el niño no recibía diariamente la medicación sufriría crisis y convulsiones epilépticas, le saldrían moratones por el cuerpo y podría hasta morir.

Antonio David, junto a su madre, Macarena. /

"Que no me cargaran el muerto"

Tras desaparecer su hijo, Macarena fue ingresada en un hospital psiquiátrico de Segovia. Hasta allí acudieron dos mujeres policías que la entrevistaron. Ella insistió en que su hijo murió en su casa y luego se fue con él y tiró su cadáver a un contenedor porque "no quería que me cargaran el muerto". Fue en esa entrevista con las dos policías cuando la mujer apuntó por primera vez que ella es una persona muy religiosa y que el párroco de su pueblo le había recomendado un libro del obispo José Ignacio Munilla, actualmente en la diócesis de Orihuela-Alicante, y conocido por sus posiciones ultras respecto a feminismo y personas homosexuales, fundamentalmente. Añadió que había "empezado a seguir las pautas" del libro y empezó a sustituir la medicación pautada para su hijo por batidos, complementos alimenticios, zumos y Actimel.

Los policías organizaron entonces una visita del párroco del pueblo, Francisco José López, que había incluso bendecido la casa de Macarena meses antes, al hospital psiquiátrico. El 17 de septiembre de 2021, el sacerdote entró en la habitación donde estaba Macarena y los agentes quedaron fuera, pero dejaron la puerta abierta. Los tres policías van a escuchar entonces lo que la mujer le cuenta al sacerdote, pero solo hasta que empiece el sacramento de la confesión.

Batidos y Actimel

En esa conversación previa a confesarse, la mujer le dice al párroco de su pueblo que siguiendo el libro del obispo Munilla ella le retiró la medicación y empezó a darle batidos y actimeles además de complementos alimenticios a su hijo. De hecho, en el coche donde hicieron el último viaje la madre y su hijo, los agentes recuperaron Actimel de limón y leche Puleva de fibra y no había rastro de las pastillas que necesitaba el niño. Macarena afirma que el título del libro es "La Fe cristiana explicada", aunque en otra ocasión habla de un "libro de la Fe" . El primero de los títulos es una obra colectiva cuyo prólogo firma el obispo Munilla.

Macarena, con su hijo en una iglesia de su pueblo, Morón de la Frontera (Sevilla). /

Un mes después de esa confesión, la madre cambiaba su versión y afirmaba que ella no había retirado la medicación a su hijo, pero insistía en que había iniciado el último viaje con el niño muerto en el coche porque estaba convencida, dijo, de que resucitaría tres días después de morir.

Poco después, Macarena Díaz fue trasladada a un psiquiátrico de Sevilla y luego, el 15 de octubre de 2021, fue puesta en libertad, a la espera de juicio, situación en la que continúa.

La madre realizó 668 búsquedas religiosas en Google entre abril y septiembre. El día antes de hacer desaparecer a su hijo, buscó: "cuánto tiempo dura la resurrección de Cristo" y "cuándo Cristo muere según la biblia"

Los policías recuperaron uno de los teléfonos móviles de Macarena y analizaron su contenido, comprobaron su obsesión religiosa. La mujer realizó entre abril y septiembre 668 búsquedas de esa temática en Google. El día antes de la desaparición de su hijo, buscó "cuánto tiempo dura la resurrección de Cristo" y "cuándo Cristo muere según la biblia".

Paralelamente, y desde finales del mes de agosto de 2021, la madre de Antonio David se informó hasta once veces sobre los medicamentos que debía tomar su hijo, sus efectos secundarios y en ocasiones, sobre "cómo dejar de tomarlos". Si el crío dejaba de tomarlos, tendría crisis epilépticas, como afirma el neurólogo a la policía. Lo cierto es que la madre buscó esos días en Google información sobre convulsiones epilépticas. También se informó sobre el cloruro de sodio. Los policías investigan si pudo acelerarle la muerte inyectándole ese compuesto.

"Manipula la investigación"

La madre del menor desaparecido es una enferma mental y había dejado de tomar su medicación. Los policías encargados del caso, pese a ello, insisten en que "podría estar manipulando" la investigación para "eludir la responsabilidad penal". Ponen como ejemplo que la mujer señaló un contenedor de basura de la calle Illescas de Madrid como el lugar donde había arrojado el cadáver de su hijo. Posteriormente, y después de cientos de horas de búsqueda del cuerpo de su hijo en el vertedero de Valdemingómez y el de Pinto, Macarena confesó que era mentira y que había hecho "un paripé" porque un abogado le dijo que había que terminar con ese asunto cuanto antes.

El caso está en punto muerto. Ya no se busca a Antonio David en vertederos. Los policías apuntan en sus informes que no creen la versión de la madre. Afirman que la mujer ha sido "de poca o nula ayuda" para encontrar a su hijo. Una agente hace un informe sobre las redes sociales de Macarena. Un mes después de la muerte y desaparición de su hijo, la mujer sube a Facebook una fotografía con él. Varios familiares suyos la comentan. "No se desprende un ápice de tristeza por la desaparición y posible muerte del menor", escribe la policía encargada del informe.