La dura respuesta de una heladería a las quejas de una clienta enfurecida: "Sin comentarios"

La respuesta de esta heladería a una clienta enfurecida

Las reseñas que los usuarios publican en Google con opiniones y fotografías que resumen sus experiencias, son una herramienta habitual para elaborarse una reputación entre los establecimientos de la zona. Sin embargo, no siempre se trata de buenas opiniones o críticas constructivas, como ha sido el caso de Jessica. Una clienta de lo más descontenta con el trato recibido, ha querido compartir su experiencia y dejar un comentario a la 'Heladería Mikonoss en Madrid.

Alegando que los helados ofrecidos en el establecimiento "no son artesanales" tal y como la propia heladería asegura en sus redes sociales, y que tienen mucho más azúcar de lo que hacen creer: "El que diga lo contrario no ha probado un buen helado de verdad", continúa la usuaria. Un comentario que continúa criticando duramente el trato recibido por los trabajadores, que según Jessica estaban "cansados" y la atención fue "mala".

Lo que no esperaba la clienta de esta heladería es que su comentario, que cuenta con decenas de 'me gusta', es que los propietarios fuesen a responder su queja, y menos aún de la forma en la que lo hicieron. Un mensaje de vuelta que comienza alegando que normalmente "no suelo responder" a las críticas en Google. Sin embargo, parece ser que la experiencia que cuenta Jessica, no fue idéntica para el dueño del local.

Vale, está respuesta no me la esperaba... pic.twitter.com/zy5ck12lRd — Soy Camarero (@soycamarero) 13 de junio de 2023

Y es que, aunque la repuesta comience con unas disculpas por la atención recibida, el propietario continúa señalando que "en nuestra heladería podrías comer un helado en el aseo", dando a entender que la limpieza es esencial en este local. No obstante, el comentario va más allá y resalta que "debes entender que recibir a una clienta con ese olor a sudor no es tarea fácil. Estábamos recogiendo y aun así te atendimos", señala el propietario de la 'Heladería Mikonoss'.

Un mensaje de vuelta que Jessica probablemente no esperaba, y que ha desatado cientos de comentarios tanto positivos como negativos. Para terminar con el 'zasca', la heladería asegura que tuvieron que desinfectar el local de nuevo tras la salida de la clienta debido al olor, además de señalar "sin comentarios" en lo referente a los helados. Sea como sea, lo que está claro es que las reseñas y comentarios son un arma de doble filo, tanto para clientes como para los establecimientos.