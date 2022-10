Detenido el menor que apuñaló a su compañero en clase en Murcia

La Policía, en el instituto Alfonso Escamez de Águilas. / Jaime Zaragoza

Apenas horas después del suceso en el que un adolescente de 14 años resultaba herido al ser apuñalado en su instituto, presuntamente por un compañero de la misma edad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad localizaban al sospechoso de la agresión y procedían a su arresto, informa la Guardia Civil, Cuerpo que se hace cargo de la investigación.

El adolescente se refugió en su casa tras salir huyendo del instituto en el que presuntamente acuchilló por la espalda a un joven con el que ya había tenido peleas anteriormente, apuntan fuentes municipales. “Ya tuvieron una disputa a finales del curso pasado que acabó con la expulsión de los dos alumnos el centro”, declaró el concejal de Seguridad Ciudadana de Águilas, Cristóbal Casado, que también dijo que “el agresor es un alumno absentista con antecedentes policiales en la localidad”.

El chico será puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, ya que no ha cumplido la mayoría de edad. Se enfrentaría a un delito de lesiones.

Los hechos tuvieron lugar sobre las nueve y media de la mañana, hora a la que Emergencias recibía varias llamadas para alertar de que un menor precisaba de ayuda sanitaria urgente, porque había sido acuchillado por otro joven. El escenario, el Instituto de Educación Secundaria Alfonso Escámez, en el municipio costero de Águilas. El acuchillamiento se produjo dentro del aula, confirma la Benemérita.

Según apuntaron las mismas fuentes, uno de los menores atacó al otro por la espalda, tras lo cual echó al correr y se marchó del lugar. Al lugar se movilizó una ambulancia, para atender al herido. Afortunadamente, detallan fuentes sanitarias, la cuchillada no alcanzó zonas vitales y la vida del menor no corre peligro. De hecho, no llegó a quedar inconsciente tras la agresión. Fue llevado en ambulancia al Rafael Méndez de Lorca, el hospital más cercano; de ahí, al Virgen de la Arrixaca de Murcia.

En el cambio de clase

La consejera de Educación, Mabel Campuzano, se puso en contacto este mismo lunes por la mañana con la directora del IES aguileño, la cual puso en marcha “el protocolo a la perfección, llamando al 112”. “La actividad del centro no ha llegado a parar”, explican desde la Consejería.

Este departamento ha puesto “todos los medios disponibles” al servicio del instituto. De hecho, “psicólogos, orientadores, el equipo de convivencia de la Consejería, va a estar este mismo martes en el centro, para apoyar a compañeros y profesores”.

Educación apunta que el acuchillamiento se produjo “entre el cambio de la primera y segunda hora” de clase y que se debió a “una pelea que venía desde fuera del centro”. Dentro del aula, un alumno atacó por la espalda a otro “con un arma blanca”

“Lo más importante es que la agresión no revierte gravedad. Dentro del susto, que esté lo mejor posible”, celebran desde el departamento de Campuzano.

Además de la actuación de la Fiscalía de Menores, “se abrirá un expediente desde el centro, se abrirá una investigación”, confirma la Consejería. Previsiblemente, este adolescente será expulsado por su comportamiento, del que miembros del IES han sido testigos.

Desde el IES aguileño hicieron público un comunicado en el que apuntaban que "toda la comunidad educativa está consternada", aunque el acuchillamiento fue "un hecho puntial".

No es la primera vez que se ve esta violencia en centros educativos de la comunidad murciana. En febrero de este año, un menor de 13 años, alumno del colegio Monteagudo de Murcia, apuñaló a un profesor, que tuvo que ser trasladado a un centro sanitario, aunque su estado no era de gravedad.

Noticias relacionadas