La Guardia Civil le cofunde con un ladrón en el bar donde trabajaba

David, el ciudadano que la guardia civil confundió con un ladrón en el bar en el que trabaja en Guadalajara. Los agentes de la Guardia Civil asistieron a este bar en Molina de Aragón después de que una vecina de la provincia llamara a las autoridades al ver la luz del bar de madrugada encendida. Pensando que estaban robando en el establecimiento.

David: "no me resistí en ningún momento"

David insiste en que en ningún momento se resistió a las autoridades y que se mostró siempre en actitud colaborativa porque no entendía lo que estaba pasando.

Esa noche David, lo único que hacia era limpiar y recoger el bar después de haber cerrado tras la jornada, como ha hecho muchas más veces, explicaban tanto el propio David como María la propietaria del bar. Además María añadía que muchas veces es David el que se queda recogiendo y que tiene plena libertad en abrir y cerrar el bar, afirmaba además que es un "trabajador impecable".

Los agentes señalaban que David podía presentar algún objeto peligroso que llevase encima. David nos explica "no tenía ningún objeto y en el vídeo se ve perfectamente. Si hubiera sido un ladrón hubiese salido corriendo".

Después de esa noche, David ha tenido episodios de insomnio y se trata psicológicamente por la ansiedad que le provocó el episodio de esa noche. Además en el atestado policial figura que David ofreció resistencia policial. Lamenta que ahora ya no puede circular pro las calles como antes lo hacía "Tengo miedo a los guardias. Me preguntaron quien soy, me identifiqué y no sé cuál ha sido la molestia para que pudiesen arremeter contra mi", señala.

