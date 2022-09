Los Mossos investigan un nuevo caso de pinchazo a una mujer en Barcelona

1 Se lee en minutos Jordi Ribalaygue



Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer un nuevo episodio en que una mujer sufrió presuntamente un pinchazo mientras se hallaba en una discoteca. En esta ocasión, la supuesta agresión ocurrió la noche del miércoles al jueves en la sala Razzmatazz, una de las más conocidas de Barcelona. La víctima ha relatado en Twitter que una persona se le abalanzó por la espalda y que notó una picadura en el brazo. Afirma que, poco después, se le empezó a dormir la zona donde recibió la punzada.

La noche del miércoles al jueves me pincharon el Razzmatazz y intentaron manipularme hasta el punto de hacerme creer que era una paranoica y que me lo estaba inventando todo simplemente para que no pidiera ayuda y así no dañar la imagen de su discoteca. Después de ser consciente — camfraxx (@martacamfra) 16 de septiembre de 2022

La policía explica que contactó con la afectada después de que relatara la presunta agresión en las redes sociales. La chica ha presentado denuncia, añaden los Mossos. Los ataques con jeringuillas a mujeres han proliferado en locales de ocio nocturno y actos festivos multitudinarios este verano en distintos puntos de España.

En el relato que ha difundido sobre el suceso, la joven explica que el pinchazo le provocó una marca en el brazo derecho y que, tras alertar a un agente de seguridad, fue atendida por un enfermero de la discoteca. No obstante, la chica asegura que los empleados del local no le dieron credibilidad y los acusa de haberla querido "manipular" para "no dañar la imagen de su discoteca".

Razzmatazz ha respondido a los mensajes de la afectada y ha asegurado que ha abierto una investigación interna para aclarar lo sucedido. "Si el enfermero titulado que estaba a cargo ese día, o si se ha cometido alguna mala praxis, tomaremos las medidas oportunas para que no vuelva a suceder", se ha comprometido la sala de fiestas.

Noticias relacionadas