El principal sospechoso de la muerte de Esther López no ingresará en prisión

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha denegado la petición formulada por la familia de Esther López para el ingreso en prisión de Óscar S.M, principal sospechoso de la desaparición y muerte de la vecina de la localidad vallisoletana de Traspinedo.

La solicitud había sido presentada en sede judicial por la familia de la joven a través de su letrado, Guillermo Ruiz Blay, en el sentido de instar a la instructora a decretar el ingreso en prisión del Óscar S.M. por entender que las pruebas obtenidas hasta la fecha por la Guardia Civil eran más que suficientes.

Sin embargo, la juez del caso, Soledad Ortega, a través de una providencia a la que ha tenido acceso EP en fuentes jurídicas, ha rechazado el encarcelamiento del sospechoso al considerar que de lo actuado hasta el momento no hay prueba suficiente que justifique tal medida.

La juez asumió hace días investigar si el vehículo sospechoso presentaba o no una abolladura en su parte frontal antes de que fuera requisado por la Guardia Civil, atendiendo así a la petición de la defensa de Óscar S.M, que había reclamado a la agencia de información audiovisual ATLAS y al periódico 20 minutos para que aporten los fotogramas del vídeo con las imágenes de la retirada por la Guardia civil del vehículo cuando pasó a disposición de los agentes y en las que, supuestamente, no se aprecia abolladura alguna en su parte delantera. Así, la instructora pidió esas imágenes y apuntó que en función del material recibido acordará si acepta o no la segunda solicitud de la defensa, esto es, que se oficie a la Guardia Civil para que por quien corresponda se informe al juzgado la causa por la que aparece en el informe un desperfecto "abolladura" que no existía cuando se les entregó.

La defensa del principal sospechoso aludía al hecho de que con fecha 4 de agosto de 2022 se había dado traslado a esta parte del informe pericial de fecha 26 de julio de 2022 del equipo de la Guardia Civil de reconstrucción de accidentes y que en la página 47 del mismo aparecía un fotograma donde se apreciaba una "leve abolladura de material plástico" en el vehículo, cuando, sin embargo, la misma no existía en el momento en que fue entregado al Instituto Armado. Tal extremo lo acredita la defensora con otro fotograma aportado y que se corresponde con el momento en que los agentes retiran el vehículo con una grúa y que fue retransmitido por televisión y publicado en diversos medios de prensa escrita, de ahí que, tal y como mantiene la abogada, "al menos el apartado referido anomalías observadas en el vehículo adolece de una clara irregularidad".

La principal hipótesis barajada hasta ahora por la Guardia Civil es que Esther López de la Rosa, desaparecida el 13 de enero y cuyo cadáver fue localizado casi un mes después en un arcén de la carretera a escasa distancia del pueblo, murió al ser atropellada por un turismo y que éste bien podría ser el que aquella noche conducía Óscar S.M, que además, supuestamente, fue la última persona que la vio con vida.

